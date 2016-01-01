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شاهد.. أقوى مسابقة لأكل الفلفل الحار.. الفائز تناول 50 قرنا

الإثنين 09/يوليه/2018 - 12:44 م
صدى البلد
أحمد شريف
بعض الناس يكتفون بتناول قطعة أو قطعتين من الفلفل الحار خلال وجباتهم، فيما يعشق آخرون تناول كومة من الفلفل الحار للاستمتاع حقًا بواجباتهم، ولكن هناك فئة من الناس غلبت هؤلاء وذلك بالتنافس لتتويج كأبطال الفلفل الحار.

وتجمع عشرات الأشخاص فى مقاطعة هونان بجنوب الصين، بعد ظهر أمس، لتناول كمية هائلة من الفلفل الناري في محاولة للتتويج كبطل تلك المسابقة، فظهروا وهم يسبحون فى بحر من الفلفل نفسه.

وبلغت درجات الحرارة في المنطقة ذروتها لتصل نحو 40 درجة مئوية وسط رطوبة شديدة خلال المسابقة، مما دفع بعض المنافسين إلى الجلوس في دلاء المياه المليئة بالفلفل الحار للفوز بجوائز طوال هذا الحدث.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، تناول رجل محلي يدعى تانغ شوايهي، 50 قطعة فلفل في الدقيقة الواحدة للفوز بالمنافسة، ليطيح ببطل مسابقة العام الماضي التي أقيمت في نينجشيانج القريبة من المنصة بعد أن أكل 15 قطعة فلفل فقط في 60 ثانية.

وتشتهر مقاطعة هونان بأطعمتها الغنية بالتوابل، والتي تستخدم في العديد من الأطباق مثل الدجاج الجاف والدجاج دونجآن.

شاهد.. أقوى مسابقة لأكل الفلفل الحار.. الفائز تناول 50 قرنا
شاهد.. أقوى مسابقة لأكل الفلفل الحار.. الفائز تناول 50 قرنا
شاهد.. أقوى مسابقة لأكل الفلفل الحار.. الفائز تناول 50 قرنا
شاهد.. أقوى مسابقة لأكل الفلفل الحار.. الفائز تناول 50 قرنا
شاهد.. أقوى مسابقة لأكل الفلفل الحار.. الفائز تناول 50 قرنا
شاهد.. أقوى مسابقة لأكل الفلفل الحار.. الفائز تناول 50 قرنا
شاهد.. أقوى مسابقة لأكل الفلفل الحار.. الفائز تناول 50 قرنا
شاهد.. أقوى مسابقة لأكل الفلفل الحار.. الفائز تناول 50 قرنا

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