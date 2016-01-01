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حمزة: 54 مليار جنيه تكلفة تدعيم شبكة نقل الكهرباء ..فيديو

الإثنين 09/يوليه/2018 - 12:54 م
صدى البلد
آيات أحمد
قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أيمن حمزة، أن الوزارة دشنت عدة مشروعات لتفادى انقطاع الكهرباء، لافتًا إلى أن المشروع يهدف لرفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأضاف أيمن حمزة ، خلال حديثه ببرنامج " صباح الخير يامصر" المذاع على الفضائية الأولى، أن شبكات نقل وتوزيع الكهرباء فى الصعيد والدلتا كانت قديمة لذلك كانوا يعانون من انقطاع الكهرباء المستمر.


وأشار متحدث الكهرباء، إلى أن تدعيم شبكة نقل الكهرباء كلَف 54 مليار جنيه.

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