توقيع إعلان سلام وصداقة بين إثيوبيا وإريتريا في أسمرة

قال وزير الإعلام الإريتري يماني جبر ميسكيل إن زعيمي إثيوبيا وإريتريا وقعا "إعلان سلام وصداقة مشترك" اليوم الاثنين بعد يوم من قمة تاريخية أذنت ببدء تطبيع العلاقات بين البلدين بعد فترة طويلة من الخصومة.



وأضاف الوزير في تغريدة على تويتر أرفق بها صورة للزعيمين يجلسان إلى طاولة أمام علمي إثيوبيا وإريتريا "تم توقيع الاتفاقية التي تضم خمسة محاور صباح اليوم في مقر الرئاسة من قبل الرئيس إسياس أفورقي ورئيس الوزراء أبي أحمد"