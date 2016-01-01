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محافظات

أهالى بلقاس يستغيثون بوزيرة الصحة

الإثنين 09/يوليه/2018 - 05:50 م
مستشفى بلقاس
مستشفى بلقاس
همت الحسينى
تسود حالة من الغضب بين أبناء مدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية بسبب تردى الأوضاع بمستشفى بلقاس حيث أكد عدد منهم تقدمهم ببلاغات للنائب العام ضد المسئولين بسبب الإهمال وطالبوا بتدخل وزير الصحة.

يروى محمد حسن "أحد المرضى واقعة قائلا " توجهت إلى المسشفي العام ببلقاس "الطوارئ" فى الصباح أعانى من آلام بالمعدة فوجدت الممرضات جميعهن بلا استثناء يتحدثن مع بعضهن البعض وهناك مرضي على الأجهزة التنفسية والأجهزة فصلت ولا يوجد أى طبيب أو ممرضة تنظر إلى الحالة والعلاج لحالتى غير موجود وعندما عاتبتهن قالوا "مش عاجبك روح خاصة".

ويقول أحمد سيد "عامل "إن المستشفى شهد مشاجرة بسبب وجود مسنة بالمستشفى تنزف دما دون أى اهتمام بها  وخشيت من أن تتحدث فلا يبالون بها حتى جاء أحد المواطنين وقال لهم "حرام عليكم الست هتموت راعوا ربنا" خاصة أن الطبيب كان يجلس على جهاز الكمبيوتر ويلعب لعبة إلكترونية وعندما قال أحد المرافقين لمريض لإحدى الممرضات شوفوا الست قالت "أنا مش شغالة عندك".

ويقول محمد على "موظف" لم تقتصر المشكلة على ذلك فقط بل بوجود ماسورة صرف بمبنى الإدارة الصحية التى من إختصاصها مكافحة العدوى والحفاظ على صحة السكان بها تسريب أدى إلى تلف مبنى بأكمله وتوزيع الميكروبات والفيروسات على السكان والمبانى المجاورة للمستشفى وكان العلاج علبة "غره" ربع كيلو غره لمنع تسريب مياة المجارى فى ماسورة الصرف وهو مايعد نموذجا من الفساد داخل المستشفى وإهدار المال العام.

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