تأجيل محاكمة ١٢ متهما بقضية ثأر أوسيم لـ١٢ أغسطس

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسين قنديل والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، تاجيل محاكمة 12 متهما في قضية ثأر بأوسيم، لجلسة 12 أغسطس لحضور المتهمين.



كانت المحكمة أمرت بإحالة أوراق 12 متهمًا إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي تمهيدًا لإعدامهم شنقًا، وهم زغلول سعد، محسن زغلول، ماجد حافظ، عماد جعفر، جعفر حنفي، ماضي شوقي، مجدي شوقي (محبوسين)، وغيابيا لكل من عبدالحليم حافظ، سعد زغلول، سالم حافظ، هشام إبراهيم، فتحي حسين.



وكانت النيابة أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاشتراك في تجمهر من شأنه تعريض السلم العام للخطر وحازوا أسلحة نارية.



