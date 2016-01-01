ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

تعيين دومينيك راب وزيرا لشؤون البريكسيت خلفا لديفيد ديفيز

الإثنين 09/يوليه/2018 - 12:45 م
صدى البلد
ا ش ا
علنت رئاسة الوزراء البريطانية، اليوم الاثنين، تعيين دومينيك راب (44 عاما) وزيرا لشؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي خلفا لديفيد ديفيز، الذي قدم استقالته مساء أمس احتجاجا على خطة تريزا ماي التفاوضية مع الاتحاد.

وكان راب وزيرا للإسكان، وهو أحد أبرز قيادات حملة خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي.. ويأتي تعيينه بعد أقل من 12 ساعة على استقالة ديفيز، التي تلتها استقالة أخري لوزير الدولة لشؤون بريكست ستيف بايكر.

وقال ديفيز "إنه استقال من الحكومة لأنه شعر بأن سياسات رئيسة الوزراء تيريزا ماي تقوض المفاوضات مع بروكسل بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وأن البرلمان لن يستعيد السلطات بشكل حقيقي بعد ترك الاتحاد الأوروبي".. وأضاف، ردا على اتهامات بأن استقالته ستضعف الحكومة، أن قراره بالعكس سيؤدي إلى تعزيز الحكومة.

كما قال، في تصريحات إذاعية، إن استقالته كانت "مسألة مبدأ"، لافتا إلى أنه بما أنه لم يوافق على استراتيجية خروج بريطانيا، التي يرى أن بها الكثير من التنازلات للاتحاد الأوروبي، وهذا أمر خطير، فقد شعر أنه لا يستطيع القيام بها بشكل كاف.

ترشيحاتنا

إحالة مسئولى حماية الأراضى بالدلنجات للنيابة الإدارية

أيمن شوقي: الأهلي لم يتأثر بغياب السعيد..وناصر ماهر أنسب بديل

ريال مدريد يبدد أحلام مورينيو بشأن ضم نجم الفريق الإسباني

إسرائيل: كوريا الشمالية طلبت مليار دولار مقابل وقف بيع الصواريخ

شاهد.. دفن وزير عربي حيا في الصحراء

أهل السوداني المقتول في قطر يكشفون عنصرية نظام الحمدين

رئيس الموساد يزور واشنطن سرًا.. لهذا السبب

شريف اسماعيل: الإعداد للموجة العاشرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة

قرار عاجل من الجبلاية بشأن أزمة كهربا والزمالك

جد طفل الشروق: المختطفون منعوا حفيدي من الصلاة

أول تعليق لـ وليد فواز بعد زواجه من هذه الفنانة

وظائف شاغرة بالوادي الجديد.. تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ديانا كرزون تتألق بالذهبي في أحدث جلسة تصوير.. صور

7 طرق لتقليل الغازات في بطن رضيعك

بوسي تشعل إنستجرام بإطلالة مثيرة.. صور

إطلالة ناعمة لـ درة في شوارع تونس.. صور

أول صور لعملية إنقاذ أطفال الكهف في تايلاند

فيديو

حمزة: 54 مليار جنيه تكلفة تدعيم شبكة نقل الكهرباء ..فيديو
جد طفل الشروق: المختطفون منعوا حفيدي من الصلاة
رحلة كفاح أول مأذونة في مصر والوطن العربي..فيديو
الأرصاد: انكسار الموجة الحارة بالبلاد لمدة 48 ساعة.. فيديو
عملية ولادة ناجحة داخل قطار القاهرة ــ أسوان.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟