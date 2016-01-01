تعيين دومينيك راب وزيرا لشؤون البريكسيت خلفا لديفيد ديفيز



كما قال، في تصريحات إذاعية، إن استقالته كانت "مسألة مبدأ"، لافتا إلى أنه بما أنه لم يوافق على استراتيجية خروج بريطانيا، التي يرى أن بها الكثير من التنازلات للاتحاد الأوروبي، وهذا أمر خطير، فقد شعر أنه لا يستطيع القيام بها بشكل كاف.

علنت رئاسة الوزراء البريطانية، اليوم الاثنين، تعيين دومينيك راب (44 عاما) وزيرا لشؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي خلفا لديفيد ديفيز، الذي قدم استقالته مساء أمس احتجاجا على خطة تريزا ماي التفاوضية مع الاتحاد.وكان راب وزيرا للإسكان، وهو أحد أبرز قيادات حملة خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي.. ويأتي تعيينه بعد أقل من 12 ساعة على استقالة ديفيز، التي تلتها استقالة أخري لوزير الدولة لشؤون بريكست ستيف بايكر.وقال ديفيز "إنه استقال من الحكومة لأنه شعر بأن سياسات رئيسة الوزراء تيريزا ماي تقوض المفاوضات مع بروكسل بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وأن البرلمان لن يستعيد السلطات بشكل حقيقي بعد ترك الاتحاد الأوروبي".. وأضاف، ردا على اتهامات بأن استقالته ستضعف الحكومة، أن قراره بالعكس سيؤدي إلى تعزيز الحكومة.