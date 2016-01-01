تأجيل محاكمة متهم بأحداث عين شمس لجلسة ٢٧ يوليو

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسين قنديل والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، محاكمة المتهم محمد عادل فى القضية رقم 13796 لسنة 2014 بتهمة التجمهر فى منطقة عين شمس، لجلسة 27 يوليو لحضور المتهمين.



كانت النيابة العامة أحالت فى وقت سابق المتهم إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت له تهمة التجمهر فى منطقة عين شمس، واستعراض القوة والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة وتعريض حياة المواطنين للخطر.



