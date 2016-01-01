ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

تأجيل محاكمة متهم بأحداث عين شمس لجلسة ٢٧ يوليو

الإثنين 09/يوليه/2018 - 12:51 م
محاكمات - ارشيفية
محاكمات - ارشيفية
قسم الحوادث
أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسين قنديل والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، محاكمة المتهم محمد عادل فى القضية رقم 13796 لسنة 2014 بتهمة التجمهر فى منطقة عين شمس، لجلسة 27 يوليو لحضور المتهمين.

كانت النيابة العامة أحالت فى وقت سابق المتهم إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت له تهمة التجمهر فى منطقة عين شمس، واستعراض القوة والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة وتعريض حياة المواطنين للخطر.

ترشيحاتنا

8 هزات أرضية تضرب إسرائيل خلال 24 ساعة

وفاة قدري أبو حسين رئيس حزب مصر بلدي ومحافظ حلوان السابق

طاهر أبو زيد: حسام حسن يستحق قيادة المنتخب

أيمن شوقي: أعذر السعيد فيما فعله.. ولكنه أخطأ

عائلة سعودية تطلق على مولودتها اسم الإمارات تقديرا لها..صورة

الصحف الفرنسية تحتفى بانتقال بوفون إلى باريس سان جيرمان

سفير قطري لـ إسرائيل: حماس الآن أقوى.. والحرب القادمة مدمرة

صدى البلد في منزل الطفل المختطف بالشروق..المستشار فايز مليكة:المتهمون خطفوا حفيدي لحظة مشاهدتي لمباريات كأس العالم ..نجلتي لاحقت المتهمين ولم تستطع إنقاذه..والطفل: بحب الشرطة علشان أنقذتني

استمرار أزمة كهربا مع الزمالك رغم قيده بالقائمة الثانية

رئيس وزراء اليابان يلغي زيارته لمصر بسبب الأمطار

قرار عاجل من الجبلاية بشأن أزمة كهربا والزمالك

أسامة نبيه يكشف سبب خلاف جهاز المنتخب مع حسام غالي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ديانا كرزون تتألق بالذهبي في أحدث جلسة تصوير.. صور

7 طرق لتقليل الغازات في بطن رضيعك

بوسي تشعل إنستجرام بإطلالة مثيرة.. صور

إطلالة ناعمة لـ درة في شوارع تونس.. صور

أول صور لعملية إنقاذ أطفال الكهف في تايلاند

فيديو

حمزة: 54 مليار جنيه تكلفة تدعيم شبكة نقل الكهرباء ..فيديو
جد طفل الشروق: المختطفون منعوا حفيدي من الصلاة
رحلة كفاح أول مأذونة في مصر والوطن العربي..فيديو
الأرصاد: انكسار الموجة الحارة بالبلاد لمدة 48 ساعة.. فيديو
عملية ولادة ناجحة داخل قطار القاهرة ــ أسوان.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟