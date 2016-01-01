الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية



كما أوفد الرئيس السيسي العميد معتز عبد الرحمن للتعزية في وفاة المرحوم كمال على دغيدي، والعميد أحمد جمال الدين محمود للتعزية في وفاة المرحوم محمد علي الجارحي والعميد محمد عيد عبدالله إبراهيم للتعزية في وفاة المرحوم اللواء أركان حرب متقاعد فتحي قزمان مرقس..وإبلاغ أسرهم خالص العزاء ومواساته.

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي العميد نشأت البنان للتعزية في وفاة المرحومة ملك غانم الغنام، والعميد مازن عبد الشافي للتعزية في وفاة المرحومة عائشة مصطفى فراج والعميد محمد صادق مصيلحي للتعزية في وفاة المرحوم فخري عباس رمضان.