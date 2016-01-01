لبنان: الحكم بالغرامة بحق 5 صحفيين لإدانتهم بسب الرئيس السابق

أصدرت محكمة المطبوعات في لبنان، أحكاما قضائية بتوقيع غرامات مالية بحق جريدة (الأخبار) ورئيس تحريرها وصحفية بالجريدة، وصحفيين اثنين بجريدة (السفير) وذلك لإدانتهم بارتكاب جرائم نشر أخبار كاذبة والقدح والذم (سب وقذف) بحق الرئيس السابق ميشال سليمان وحزب القوات اللبنانية.



وتضمن الحكم الصادر من محكمة المطبوعات في بيروت برئاسة القاضي رفول بستاني، تغريم جريدة (الأخبار) ورئيس تحريرها إبراهيم الأمين والصحفية أمال خليل، مبلغ 2 مليون ليرة لبنانية لكل منهم (الدولار يساوي 1500 ليرة) في الدعوى المقامة ضدهم من الرئيس السابق ميشال سليمان بجرم القدح والذم ونشر أخبار كاذبة، وإلزامهم متضامين بدفع 10 ملايين ليرة لبنانية على سبيل التعويض.



كما قضت المحكمة ببراءة جريدة (السفير) وتغريم صحفيين اثنين بها وهما غاصب المختار وعبد الرحيم شلحة، مبلغ 10 ملايين ليرة لكل منهما، في الدعوى المقامة ضدهما من حزب (القوات اللبنانية) وألزمتهما بدفع مليون ليرة على سبيل التعويض.

وغرمت المحكمة الإعلامية ماريا معلوف مبلغ 6 ملايين ليرة وألزمتها بدفع 5 ملايين ليرة تعويضا شخصيا، في الدعوى المقامة ضدها من أحد رجال الأعمال، وذلك لإدانتها بسبه وقذفه في مقال قامت بنشره اتهمته فيه بغسل الأموال.

