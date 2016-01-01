وصول التوأم التنزاني الملتصق إلى الرياض استعدادا لفصلهما

وصل صباح اليوم التوأم الملتصق، من جمهورية تنزانيا المتحدة إلى المملكة العربية السعودية عبر مطار الملك خالد الدولي، برفقة والدتهما والفريق الطبي المرافق لعلاج حالتهما وبحث إجراءات عملية الفصل بينهما.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه تنفيذا لتوجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، تم إدخال التوأم الملتصق مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني في الرياض بالتنسيق والمتابعة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لعلاجهما ودراسة إمكانية فصلهما.



وأوضح الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أن التوأم الملتصق هما إناث وتلتصقان في منطقتي الصدر والبطن والحوض مع اشتراكهما بثلاثة أطراف سفلية، مشيرا إلى أن عمرهما خمسة شهور وثلاثة أسابيع وحالتهما الصحية مستقرة وتحتاجان إلى إجراء الفحوصات الطبية الدقيقة لتحديد إمكانية فصلهما.



وأشاد الربيعة بهذه اللفتة الإنسانية الحانية التي تأتي امتدادًا لما تقوم به المملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة من جهود إنسانية كبيرة لرفع معاناة الإنسان أينما كان، مؤكدا حرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على العمل الإنساني.