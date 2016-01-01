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الزراعة: إنشاء شركة لشراء الذرة وفول الصويا من المزارعين..فيديو

الإثنين 09/يوليه/2018 - 12:52 م
صدى البلد
آيات أحمد
قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة تهدف للنهوض بصناعة الدواجن وزيادة الانتاج، لافتًا إلى أن مدخلات الانتاج فى الذرة الصفراء وفول الصويا هى من أهم سبل زيادة الإنتاج.

وأضاف حامد عبد الدايم، فى مداخلة هاتفية على فضائية " اكسترا نيوز"، ان منتجى الدواجن كانوا يفضلون استيراد تلك المدخلات من الخارج لتوافرها طوال العام، موضحًا انه تم الاتفاق على انشاء شركة لشراء محصول الذرة الصفراء وفول الصويا من المزارعين وتوفير المنتجات والمعدات.

واشار المتحدث باسم وزارة الزراعة، إلى ان الشركة ستكون مهمتها تجميع وتوفير المعدات اللازمة لكى تكون متوفرة طوال العام لمنتجى الدواجن وتوفير الدواجن بكميات كبيرة وأسعار مناسبة لمربيي الدواجن.


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