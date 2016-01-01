الزمالك يخوض أول مرانه بألمانيا.. وهذا ما ركز عليه جروس..صور

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه الأول فى معسكره بألمانيا، في التاسعة والنصف صباح اليوم الإثنين، تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني ومعاونيه.



واستمر المران لمدة 90 دقيقة وبدأ بخوض تدريبات الإحماء لمدة 20 دقيقية تحت إشراف مخطط الأحمال شيخ بوزيان.



وبعد الإحماء قام جروس بتقسيم اللاعبين إلى مجموعات وركز على تنفيذ بعض الخطط والجمل الفنية والتكتيكية المهمة، وحرص على الإشراف على تصحيح أخطاء للاعبين أول بأول



وكان الزمالك قد وصل ألمانيا أمس الأحد لخوض معسكر إعدادي هناك استعدادا للموسم الجديد.



