تحرير 11 بلاغ حرائق ومفرقعات وإنقاذ في حملات بالغربية

أعلنت مديرية أمن الغربية، اليوم الاثنين، تلبية الحماية المدنية سلسلة من الاستغاثات تمثلت في 11 بلاغ حريق ومفرقعات وإنقاذ، تلقتها غرفة العمليات والطوارئ بالحماية المدينة على مستوى قرى ومراكز المحافظة، خلال يوم واحد.



تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من مدير إدارة الحماية المدنية عن ورود 5 بلاغات حرائق متنوعة، و3 مخالفات فى مجال الوقاية من أخطار الحريق، و2 بلاغ مفرقعات عبارة عن " سيارات متروكة"، وبلاغ إنقاذ برى "بلكونة أيلة للسقوط ".



وحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



