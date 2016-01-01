الإفتاء: غضب المرأة عند أهلها لعدم موافقة الزوج على الإنجاب ليس "نشوزا"

قال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الزوجة التى ذهبت لأهلها لعدم موافقة زوجها على الإنجاب ليست ناشز.



وأضاف أمين الفتوى، فى لقائه على فضائية "الناسط، ردا على سائل طلبت منه زوجته الإنجاب وهو لا يريد ذلك فتركت البيت وذهبت لأهلها؟ أن الزوجة لما خرجت من بيت زوجها كان بسببه هو لأنه رفض الإنجاب وهذا حق لها فى حياتها الزوجية.



وأشار إلى أن الزوج لا ينبغي أن يكون أنانيا فى تعامله وعليه أن يراجع نفسه ويتقي الله فى زوجته.