قرار عاجل من الجبلاية بشأن أزمة كهربا والزمالك

استقر مجلس إدارة اتحاد كرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، على إحالة أزمة محمود كهربا مع الزمالك إلى لجنة شئون اللاعبين بعد قيده في القائمة الجديدة.



وأقر المجلسن قيد محمود كهربا، في القائمة الثانية للزمالك بعد وصول بطاقته الدولية لاتحاد الكرة.



وكان والد كهربا، طلب إفادة من مجلس الجبلاية بأحقيته في الانتقال إلى أي فريق لعدم قيده في القائمة الثانية إلا أن المجلس رفض ذلك.