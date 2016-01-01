ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مسئول روسي: لم نخطط للخروج من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

الإثنين 09/يوليه/2018 - 12:52 م
صدى البلد
ا ش ا
أكد مندوب روسيا لدي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولجين أن بلاده ليس لديها أي خطط للخروج من المنظمة، على الرغم من توسيع صلاحيات المنظمة.
وقال شولجين - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "دعونا لا نسبق الأحداث، سنحلل الآن نتائج مؤتمر الدول الأعضاء في المنظمة ونرى كيف ستتطور الأحداث، وما هي الاقتراحات التي ستقدم بخصوص هذا الأمر".. وذلك في تعليق منه على احتمالية خروج روسيا من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وأضاف أن قرار روسيا سيكون قابلا للتحقق ومتوازنا ويأخذ في الاعتبار المصالح القومية الروسية، لافتا إلى أن موسكو ستفعل كل ما في وسعها لتسمح لمنظمة ناجحة بالعودة مرة أخرى إلى العمل بشكل كامل على أساس توافق الآراء والاحترام المتبادل بين الأطراف لمصالح بعضها البعض.
يذكر أنه في 27 يونيو الماضي تم توسيع صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في ظل مسودة اقتراح بريطانية تسمح للمنظمة بتحميل مسؤولية هجمات الأسلحة الكيميائية للجهات المعنية، إلا أن موسكو قالت "إنها لن تعترف بشرعية القرار".. وتوجد خلافات بين روسيا والمنظمة بشأن قضية الهجمات الكيميائية في سوريا، إذ تتهم المنظمة قوات النظام السوري بشن عدد من الهجمات الكيميائية في سوريا، في الوقت الذي تؤكد فيه روسيا أن هذه الاتهامات لا أساس لها.

ترشيحاتنا

فرج عامر يكشف حقيقة انتقال المهدي سليمان لـ بيراميدز

انفراد..صدى البلد داخل مستشفى الحسين بعد الحريق..فيديو

انظر ما يفعله الغواصون لإنقاذ اللاعبين من كهف تايلاند

البترول: كشف إينى نقلة.. ويؤكد تنافسية مصر عالميا

هكذا لخص عصام الحضري طريقته للنجاح

أمين الفتوى يكشف عن علامات قبول الدعاء في الدنيا.. فيديو

صحيفة إماراتية تكشف سببا مهما وراء المقاطعة العربية لقطر

إسرائيل: كوريا الشمالية طلبت مليار دولار مقابل وقف بيع الصواريخ

الرئيس الفرنسي يحضر مباراة منتخب بلاده أمام بلجيكا.. غدا

بث مباشر.. فرق إنقاذ فتية الكهف تواصل إخراج بقية العالقين

9 جنسيات تسيطر على المشهد السياحي في البحر الأحمر .. صور

بوسي تشعل إنستجرام بإطلالة مثيرة.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ديانا كرزون تتألق بالذهبي في أحدث جلسة تصوير.. صور

7 طرق لتقليل الغازات في بطن رضيعك

بوسي تشعل إنستجرام بإطلالة مثيرة.. صور

إطلالة ناعمة لـ درة في شوارع تونس.. صور

أول صور لعملية إنقاذ أطفال الكهف في تايلاند

فيديو

حمزة: 54 مليار جنيه تكلفة تدعيم شبكة نقل الكهرباء ..فيديو
جد طفل الشروق: المختطفون منعوا حفيدي من الصلاة
رحلة كفاح أول مأذونة في مصر والوطن العربي..فيديو
الأرصاد: انكسار الموجة الحارة بالبلاد لمدة 48 ساعة.. فيديو
عملية ولادة ناجحة داخل قطار القاهرة ــ أسوان.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟