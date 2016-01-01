أول تعليق من روسيا على وفاة بريطانية بغاز الأعصاب نوفيتشوك

علق الكرملين، اليوم الاثنين، على وفاة سيدة بريطانية تعرضت للتسمم بغاز الأعصاب نوفيتشوك الروسي في مدينة ويلتشاير، قائلا إنه من السخف تماما ربط اسم روسيا بموت السيدة، بحسب وكالة "فرانس برس" الفرنسية.



وأوضح القصر الرئاسي الروسي أن حادث التسمم الثاني يمثل تهديدا لكل الأوروبيين وليس فقط للشعب البريطاني.



وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت مساء أمس عن وفاة داون ستورجيس البالغة 44 عاما في المستشفى إثر إصابتها البالغة بالتسمم بغاز الأعصاب نوفيتشوك في 30 يونيو الماضي، وفتحت السلطات البريطانية تحقيقا في الواقعة.



وأعلنت بريطانيا الأسبوع الماضي العثور على شخصين تعرضا للتسمم بغاز الأعصاب نوفيتشوك الروسي في أميسبوري بالقرب من سالزبوري، حيث تسمم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا، وتوفيت الضحية الأولى بالأمس بينما مازالت ترقد الضحية الثانية في المستشفى في حالة حرجة.