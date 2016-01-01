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أخبار البلد

أبو الغيط يؤكد دعم الجامعة العربية لتونس في حربها ضد الإرهاب

الإثنين 09/يوليه/2018 - 12:59 م
مقر الجامعة العربية
مقر الجامعة العربية
نادر غازي
أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية للحرس الوطني بمنطقة عين سلطان في ولاية جندوبة التونسية أمس، وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من عناصر الدورية.

وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة، بأن أبو الغيط أعرب عن تعازيه لرئيس وحكومة وشعب تونس، ولأسر الضحايا، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.

وجدد المتحدث الرسمي دعم جامعة الدول العربية لتونس وتضامنها الكامل معها في كل جهد يهدف للقضاء على آفة الارهاب الخطيرة، مؤكدًا الثقة في أن مثل هذه الأعمال الإجرامية لن تثني تونس، قيادة وشعبًا، عن المضي قدمًا في طريق إنهاء هذه الجرائم التي تشكل تهديدًا لأمن واستقرار المجتمعات العربية.

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