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فن

شاهد.. خاتم خطوبة هايلي بالدوين بعد ارتباطها بجاستين بيبر

الإثنين 09/يوليه/2018 - 02:30 م
جاستين بيبر
جاستين بيبر
شروق إبراهيم
نشر موقع "e news" الأجنبي، صورة لخاتم خطوبة عارضة الأزياء الأمريكية هايلي بالدوين الماسي الذي أهداه إليها النجم العالمي جاستين بيبر.

وظهرت هايلي، البالغة من العمر 21 عامًا، وهي تتنزه مع بيبر في جزر الباهما، حيث يقضيان الإجازة الصيفية مرتدية خاتم الخطبة الذي يقدر بملايين الدولارات.

وكان بيبر احتفل بخطوبته على هايلي في أحد مطاعم جزر الباهما بعدما عرض عليها طلب الزواج امام الحاضرين، فيما خرج والدها الممثل ستيفين بالدوين بتغريدة على حسابه بموقع " تويتر" مؤكدا الخبر.
شاهد.. خاتم خطوبة هايلي بالدوين بعد ارتباطها بجاستين بيبر

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