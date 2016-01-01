معلومات لا تعرفها عن هايلي بالدوين حبيبة جاستن بيبر.. صور

احتفل منذ يومين مغني البوب الكندي جاستن بيبر وعارضة الأزياء الأمريكية هايلي بالدوين بخطوبتهما في أحد المطاعم في جزر البهاما.



وعادت العلاقة بينهما قبل أقل من شهر بعد أن انفصلا في عام 2016، وكان بيبر على علاقة غرامية مع صديقته سيلينا جوميز بعد فشل علاقته مع عارضة الأزياء بالدوين، وهو ما أثار الجدل بين متابعيهما على مواقع التواصل الاجتماعي.



وحازت عارضة الأزياء الأمريكية هايلي بالدوين على شهرة واسعة بعد إعلان خطبتها على جاستن بيبر، فالكثير لا يعرف من هى بالدوين، لذا نعرض لكم في هذه السطور أبرز المعلومات التى لا يعرفها الكثيرون عنها:



- ولدت في 22 نوفمبر 1996.



-نشأت في توكسون، أريزونا، الولايات المتحدة.



-هى ابنة الممثل والمنتج ستيفن بالدوين وشقيقها هو الممثل أليك بالدوين الذي لعب دور البطولة في عدة أفلام أبرزها "ذا هانت فور ريد أكتوبر"، كما أنه معروف بدوره في المسلسل التلفزيوني "30 روك"، وتجسيده لشخصية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في برنامج السبت المسائي.



-كان هدف بالدوين المهني الرئيسي هو أن تصبح راقصة باليه كلاسيكية محترفة، لكنها اضطرت إلى إيقاف تدريبها بسبب إصابة في القدم.



- ظهرت بالدوين على صفحات مجلة "فوج" الأمريكية، و"ماري كلير"، و"هاربر بازار "الإسبانية، كما شاركت في العديد من عروض الأزياء ومقاطع فيديو كليب والبرامج التلفزيونية.

