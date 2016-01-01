ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

بن سلمان يستقبل وزيرة الدفاع الفرنسية لبحث التعاون المشترك

الإثنين 09/يوليه/2018 - 01:00 م
صدى البلد
سلمى عبد الناصر
استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي، فلورانس بارلي وزيرة الدفاع الفرنسي، في جدة امس.

و نشرت وزارة الخارجية السعودية عبر صفحتهما الرسمية على تويتر تغريدة أعلنت فيها أنه جرى خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون الثنائي خاصة في الشأن الدفاعي وفرص تطويره، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها

كما وقع ولي العهد السعودي و وزيرة القوات المسلحة الفرنسية عقب الاجتماع، اتفاقية بين البلدين تختص بحماية المعلومات المصنفة والمحمية .
بن سلمان يستقبل وزيرة الدفاع الفرنسية لبحث التعاون المشترك
بن سلمان يستقبل وزيرة الدفاع الفرنسية لبحث التعاون المشترك

ترشيحاتنا

تعرف على موعد انتقال كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.. رسميا

الزمالك يخوض أول مرانه بألمانيا.. وهذا ما ركز عليه جروس..صور

أمين الفتوى: لا يجوز الاستماع إلى الموسيقى في هذه الحالة.. فيديو

إسرائيل: سقوط قتلى من القوات الإيرانية خلال قصف مطار T4 السوري

بوسي تشعل إنستجرام بإطلالة مثيرة.. صور

أيمن شوقي: الأهلي لم يتأثر بغياب السعيد..وناصر ماهر أنسب بديل

الرئيس الفرنسي يحضر مباراة منتخب بلاده أمام بلجيكا.. غدا

9 جنسيات تسيطر على المشهد السياحي في البحر الأحمر .. صور

ننشر جدول التطعيم الاجباري للأطفال منتصف الشهر الجاري

استمرار أزمة كهربا مع الزمالك رغم قيده بالقائمة الثانية

أول تعليق من روسيا على وفاة بريطانية بغاز الأعصاب نوفيتشوك

وفاة قدري أبو حسين رئيس حزب مصر بلدي ومحافظ حلوان السابق

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ديانا كرزون تتألق بالذهبي في أحدث جلسة تصوير.. صور

7 طرق لتقليل الغازات في بطن رضيعك

بوسي تشعل إنستجرام بإطلالة مثيرة.. صور

إطلالة ناعمة لـ درة في شوارع تونس.. صور

أول صور لعملية إنقاذ أطفال الكهف في تايلاند

فيديو

حمزة: 54 مليار جنيه تكلفة تدعيم شبكة نقل الكهرباء ..فيديو
جد طفل الشروق: المختطفون منعوا حفيدي من الصلاة
رحلة كفاح أول مأذونة في مصر والوطن العربي..فيديو
الأرصاد: انكسار الموجة الحارة بالبلاد لمدة 48 ساعة.. فيديو
عملية ولادة ناجحة داخل قطار القاهرة ــ أسوان.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟