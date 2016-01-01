بن سلمان يستقبل وزيرة الدفاع الفرنسية لبحث التعاون المشترك

استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي، فلورانس بارلي وزيرة الدفاع الفرنسي، في جدة امس.



و نشرت وزارة الخارجية السعودية عبر صفحتهما الرسمية على تويتر تغريدة أعلنت فيها أنه جرى خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون الثنائي خاصة في الشأن الدفاعي وفرص تطويره، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها



كما وقع ولي العهد السعودي و وزيرة القوات المسلحة الفرنسية عقب الاجتماع، اتفاقية بين البلدين تختص بحماية المعلومات المصنفة والمحمية .

