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أخبار العالم

الكويت تدين الهجوم الإرهابي في تونس

الإثنين 09/يوليه/2018 - 02:20 م
الشيخ صباح الأحمد
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
ا ش ا
أدانت الكويت الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية لعناصر الحرس الوطني التونسي في ولاية جندوبة التونسية أمس /الأحد/، والذي أسفر عن استشهاد عدد من رجال الأمن.

وأعرب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - خلال برقية عزاء بعث بها إلى الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي اليوم /الاثنين/- عن خالص تعازيه وصادق مواساته باستشهاد أفراد الحرس الوطني، سائلا المولى تعالى أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أسرهم جميل الصبر وحسن العزاء وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

وأكد الشيخ الصباح وقوف بلاده بجانب الجمهورية التونسية وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة مثل هذه الأعمال الشنيعة للحفاظ على أمنها.
كما بعث كل من نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح برقيتي عزاء إلى الرئيس التونسي، أعربا خلالهما عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما باستشهاد عدد من أفراد الحرس الوطني التونسي، مبتهلين إلى الباري تعالى أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم اسرهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

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