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دراسة: تناول العدس يساعد على تخفيض الجلوكوز في الدم

الإثنين 09/يوليه/2018 - 04:00 م
صدى البلد
أ ش أ
ذكرت دراسة حديثة أجراها فريق من الباحثين الكنديين، ونشرت نتائجها في مجلة "جورنال أوف نوتريسيون" الطبية الكندية، أن تناول العدس مع صحن من السلاطة أو الأرز والبطاطس يساعد على تخفيض مستوى الجلوكوز في الدم.

وأوضحت الدراسة أن تناول العدس في وجبة الغداء يعمل على تخفيض مؤشر السكر في الدم، وذلك بالمقارنة بالأشخاص الذين لا يتناولونه، أو يفضلون تناول النشويات عليه، ولفتت إلى أن استهلاك العدس دون خلطه مع النشويات يعطى نتائج أفضل.

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