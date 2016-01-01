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أخبار العالم

الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على نقطة أمنية في القصيم

الإثنين 09/يوليه/2018 - 02:23 م
صدى البلد
ا ش ا
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين، بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة الضبط الأمني في منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية، والذي أسفر عن مقتل رجل أمن وأحد المقيمين في المملكة.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان أوردته، وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، "إن دولة الإمارات إذ تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها المبدئي والدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب لتؤكد دعمها القوي للمملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها الثابت إلى جانبها في مواجهة هذه الجرائم الخطيرة".

وشددت الوزارة، على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لن تنال من عزيمة الشعب السعودي وإصراره على مواصلة التصدي بكل حسم للإرهاب الذي لا وطن له ولا دين ولا أخلاق، مؤكدة أن هذا الحادث الإرهابي يتنافى تماما مع كل المبادئ والقيم والأعراف الإنسانية والدينية.

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