الجلد العقدى يهدد الثروة الحيوانية فى مصر .. وإجراءات غير مسبوقة لمواجهته .. الزراعة: تعويض المزارعين عن المواشي النافقة..صور

طوارئ لمواجهة مرض الجلد العقدي .. ندوات وقوافل لتحصين المواشي

تحصين 99 ألفا و617 حيوانا ضد مرض الجلد العقدى بأسيوط

إيقاف سوق المواشي بأبوقرقاص شهرا تحسبا لظهور الجلد العقدي

بيطري أسيوط ترصد 5 بؤر إصابة بمرض الجلد العقدي

تحصين 96 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي بالغربية

تحصين 8353 من رؤوس الأبقار ضد "الجلد العقدى" بالمنيا



وفى القليوبية شهددت محافظة القليوبية حالة طوارئ بعد تلقي مديرية الطب البيطري بلاغات عديدة من المواطنين بانتشار مرض الجلد العقدي بين المواشي والأبقار بعدد من البؤر.



وفى القليوبية شهدت محافظة القليوبية حالة طوارئ بعد تلقي مديرية الطب البيطري بلاغات عديدة من المواطنين بانتشار مرض الجلد العقدي بين المواشي والأبقار بعدد من البؤر. ودفع بعدد من الحملات المكثفة وفرق الاستجابة السريعة لمتابعة الحالة واكتشاف الحالات المصابة، خاصة بعد انتشار شائعات بقيام أصحاب المواشي بذبحها وبيعها كلحوم في الأسواق الشعبية بأسعار رخيصة، ما يمثل خطرا على المواطنين في هذه المناطق لسهولة انتقال الأمراض لهم من اللحوم المصابة.



من ناحية أخرى، رصدت تقارير اللجان أن البؤر المصابة بالمحافظة تمركزت في الخانكة وطوخ وبنها والقناطر الخيرية، إذ أعلن إصابة 20 رأس ماشية ونفوق 6 أخرى بهذه المناطق بأمراض الحمى القلاعية والجلد العقدي.



وقالت الدكتورة أمل العسيلي، وكيل الوزارة لمديرية الطب البيطري، إن فرق الطوارئ حاليا تجري عمليات مسح واسعة من تحصين بؤر الإصابة وتمشيط المناطق المصابة لمحاصرة المرض، مشيرة إلى أن الوضع تحت السيطرة ولا توجد أي خطورة وبائية، إذ تتم عمليات تحصين مجانية للمواشي، مؤكدة أنه سيتم التنسيق مع المحافظات المجاورة في مجال المكافحة والتحصينات لمنع انتشار أي بؤر جديدة للإصابة بالمحافظة.



وأضافت "العسيلي" أن حملات المديرية نجحت في الكشف على 52 ألفا و643 ذبيحة بمجازر القليوبية قبل وبعد الذبح، وصرح بما هو صالح للاستهلاك الآدمي منها واستبعاد المصاب، مؤكدة استمرا حملات التحصين بجميع مراكز ومدن المحافظة، موضحة أنه تم حتى الآن تحصين 372 ألفا و510 رؤوس ماشية ضد مرضى الجلد العقيدي والحمى القلاعية.



وأوضحت أنه تم عمل زيارات ميدانية للقرى للتوعية الإرشادية عن أهمية التسجيل والترقيم والتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية والجلد العقدي وتعريف المربين بهما وأعراضهما ومدى خطورته على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالأمراض تم من خلالها عقد 210 ندوات و1870 لقاءً إرشاديا شارك فيها 312 لجنة تحصين، مشيرة إلى أن المديرية تواصل جهودها للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها وتحقيق أهداف الحملة.



وفى الاقصر نظمت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر ندوة إرشادية بالوحدة الصحية بالعوامية بالتنسيق مع مديرية الصحة بالأقصر حول مرض الجلد العقدى وأهمية وسبل التحصين وطرق مكافحة الناموس الناقل للمرض.



وأوضحت دنيا زاد همام، مدير إدارة الإرشاد بمديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، أن الندوة تضمنت عدة نقاط مهمة حول أعراض الإصابة بمرض الجلد العقدى والتوعية بكيفية الوقاية من هذا المرض، بالإضافة للتوعية بمبادئه، مشيرة إلى أنه تقام ندوات إرشادية أيضًا اليوم فى الجمعية الزراعية بالحبيل بالتنسيق مع مديرية الزراعة عن التوعية بنفس المرض، وتقام ندوة أخرى بالوحدة الصحية بإسنا عن سلامة الغذاء، وأهمية التغذية السليمة للطفل فى مراحل العمر المختلفة.



وفى أسيوط أعلن المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط عن انطلاق الحملة التكميلية للتحصين ضد مرض الجلد العقدى بقرى ومراكز المحافظة مشيرا الى انه لاتوجد اية مخاوف من انتشار المرض.



وأكد على نشر فرق الرصد والمتابعة بجميع قرى ومراكز المحافظة لمتابعة اى ظهور لاية أمراض وبائية قد تمثل خطرًا على حياة المواطنين وعلى الثروة الحيوانية والداجنة بالمحافظة وتكثيف حملات التوعية بالقرى والنجوع.



وناشد محافظ أسيوط المواطنين بالالتزام بالتحصينات ضد الامراض المختلفة من خلال الوحدات البيطرية المنتشرة بمختلف قرى ونجوع المحافظة مع توفر جميع التحصينات بالوحدات البيطرية وبأجر رمزى والاسراع بتحصين حيواناتهم ضد مرض الجلد العقدى الوبائى مشيرا الى انه تم التنسيق بين مديريات الطب البيطري والصحة والتموين لعمل حملات مفاجئة تستهدف محلات وأسواق بيع اللحوم والدواجن للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وضبط وإعدام كل ما هو غير صالح حفاظًا على الصحة العامة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية بالاضافة الى متابعة مزارع تربية الحيوانات والدواجن ومراقبة دخول وخروج الحيوانات الى المحافظة والكشف عليها ضد الامراض الوبائية والمعدية .



وأوضح مدير عام مديرية الطب البيطري بأسيوط الدكتور محمد بخيت إن الحملة نجحت فى تحصين 99 الفا و 617 الف حيوان ضد مرض الجلد العقدى الوبائى الذى يصيب الابقار وجارى استكمال التحصينات فى الحملة التكميلية التى انطلقت اليوم مشيرا الى اتخاذ الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار اية امراض معدية او وبائية حفاظا على الثرورة الحيوانية والداجنة واتخاذ اجراءات عاجلة فى حالة اكتشاف اية اصابات منها العزل وبدء البرنامج العلاجى المكثف واخذ عينة وارسالها للمعامل المتخصصة لتحليلها ثم تحصين الحيوانات المخالطة وعلى مساحة دائرة نصف قطرها 10 كم ورش البرك والمستنقعات ووضع لجان رصد على الاكمنة الحدودية والكشف على الحيوانات من خلال التواصل مع اللجان المختصة فى اقرب وحدة بيطرية ورش الحيوانات والحظائر بالاضافة الى الندوات الارشادية لتوعية المواطنين بالمرض وخطورته وكيفية الوقاية والعلاج .



واضاف مدير مديرية الطب البيطرى انه تم التنسيق مع الوحدات المحلية ومديرية الصحة لعمل حملات مكافحة البعوض والذباب الناقل للامراض والقضاء على اماكن تجمعات القمامة بالاضافة الى تكثيف الحملات الارشادية وندوات التوعية للمزارعين ومربى الحيوانات مشيرا الى ان المرض يصيب الأبقار في جميع أعمارها وتختلف قابلية الإصابة بالمرض بين الأنواع المختلفة من الأبقار وأن من الطرق الرئيسية لنقل العدوى عن طريق الحشرات اللاسعة وتعتبر حشرات البعوض من أهم أسباب انتشار المرض.



وأوضح انه تم التنسيق مع الجهات الرقابية والاجهزة التنفيذية لتكثيف الحملات البيطرية السرية للتفتيش علي محلات الجزارة ومحلات بيع وعرض اللحوم والأسماك المملحة ضمانًا للتأكد من صحة الأغذية المطروحة بالأسواق وتلقـى شكـاوى المواطنين من الأسماك أو اللحـوم بغـرفـة عمليات المديرية على أرقام ( 2323596 ، 23328443).



وفى القاهرة أعلن الدكتور السيد عبيد مدير الطب البيطري بالقاهرة عن تحصين 210 أبقار و100 رأس من الأغنام بحلوان ضد مرض الجلد العقدي، في حملة بقيادة الدكتورة سحر مغربي رئيس قسم الوقاية بإدارة حلوان وتحت إشراف الدكتور شحاته شنودة شحاتة مدير الإدارة بحلوان.



وأضاف عبيد، أن الهدف من الحملة الحفاظ على الثروة الحيوانية، حيث يتم التحصين بالسعر القانوني المحدد من الهيئة العامة للخدمات البيطرية ووزارة الزراعة وتوفير الأرقام للتسجيل والترقيم، لافتًا إلى اتخاذ جميع إجراءات التوعية والإرشاد لمربيي الماشية.



وفى المنيا قرر العقيد محمد صلاح ابو جريشة رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، ايقاف سوق المواشى بالمركز تحسبا لظهور مرض الجلد العقدي شهر وتحصين الأبقار والأغنام ضد امراض الجلد العقدى والجدرى.



وأشار رئيس المركز إلى أن الحملة مستمرة فى عمليات التحصين 12 يوليو الجاري، مؤكدا أنه تمت السيطرة على البؤرة الوبائية وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية بالتعاون مع الطب البيطرى و قسم الطب الوقائي بالإدارة الصحية مع عملية تطهير الترع والرش للقضاء على الناموس.



وفى اسيوط كشف الدكتور محمد بخيت مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط، عن رصد 5 بؤر إصابة بمرض الجلد العقدي بـ5 مراكز بالمحافظة.



وقال بخيت في تصريح لـ " صدى البلد "، انه تم رصد بؤرة بقرية بني عديات بمركز منفلوط وموشا بمركز أسيوط والفيما بمركز الفتح وديروط الشريف بمركز ديروط والسوالم بمركز أبنوب .



وأشار إلى أنه تم تحصين 122 ألفا و207 حيوانات على مستوى المحافظة منهم 64 ألف حيوان في الحملة القومية التي تمت خلال شهري يناير وفبراير، وبعد ظهور البؤر تم عمل حملات تحصين اخرى في الدوائر التي ظهر بها المرض بنصف قطر 10 كيلو في كل دائرة ظهر بها بؤرة إصابة بالمرض.



وأكد أن محافظة أسيوط في أمان من هذا المرض حيث إن نسبة الإصابة لم تصل 3% من إجمالي الحيوانات بأسيوط كما أنه لم تصل نسبة النفوق 2% حيث إن الحيوانات النافقة تأتي من عوامل كثيرة ومن بينها عدم استجابة المواطنين لتحصين الحيوانات من خلال الحملات التي تجوب القرى للتحصين .



وأضاف أنه تم إغلاق سوق باقور بمركز أبوتيج منذ 3 أسابيع للحد من انتشار المرض خاصة بعد ظهور بؤرة موشا القريبة من سوق باقور بأبوتيج، كما أنه تم الاتفاق مع مديرية الأمن بعدم مرور أي سيارة محملة بالحيوانات لدخول محافظة أسيوط إلا بعد كشف فريق طبي على الحيوانات المحملة عليها للتأكد من سلامتها.



وفى البحيرة شهد مركزا الدلنجات وكوم حمادة بمحافظة البحيرة حالة من الفزع بين الفلاحين بسبب نفوق العشرات من رؤوس الماشية بسبب فيروس الجلد العقدى بقرى ”كفر لحيمر، ابيوقا، ابسوم الشرقية والغربية، الطود".



وأكد الدكتور حسنى عباسي مدير عام مديرية الطب البيطري بمحافظة البحيرة أن حالات الإصابة" بفيروس الجلد العقدى "حالات فردية ولا توجد أى بؤر لأمراض وبائية سوى بؤرة واحدة لهذا المرض بقرية "بنى سلامة" بمركز وادي النطرون مشيرا الى اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية بجميع مزارع وحظائر الماشية على بعد 10 كيلو بمحيط البؤرة.



وأعلن "عباسى" عن حالة الطوارئ ورفع درجات الاستعداد القصوى بمديرية الطب البيطرى وتشكيل لجان متابعة بجميع الإدارات البيطري بدائرة المحافظة موضحًا أن سبب حالات الإصابة بالفيروسات الطفيلية يأتى نتيجة عدم قيام أصحاب الماشية بعملية التحصين في المواعيد المحددة الحملات التي تقوم بها المديرية بجميع المناطق بدائرة المحافظة .



وأكد أن محافظة البحيرة الأولى على مستوى الجمهورية فى التحصين ضد "فيروس الحمى القلاعية" حيث تم تحصين 450 ألف رأس ماشية خلال الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية حتى الآن.



تشهد محافظات مصر إجراءات غير مسبوقة لتحصين الماشية والابقار بالتنسيق بين وزارتى الزراعة ممثلة فى مديريات الزراعة بالمحافظات، ووزارة الصحة ممثلة فى مديريات الطب البيطرى فى المحافظات، لمواجهة مرض الجلد العقدى الذى يهدد الثروة الحيوانية فى مصر.وفى هذا السياق قال حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن مرض الجلد العقدي الذي يصيب الماشية يستوجب التحصين الإجباري، وهو أحد الأمراض الفيروسية وينتقل عن طريق الباعوض.وأضاف "عبدالدايم"، أن برامج الحماية والتحصين تتم كل 6 أشهر على مستوى الجمهورية.وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة إلى أن انتشار المرض سببه عدم تعاون بعض المربين في تحصين الماشية، أو عدم الإبلاغ عند ظهور حالات عدوى، مؤكدًأ على أن وزير الزراعة اعتمد 100 ألف جنيه للمحافظات المتضررة من المرض لتوفير الأمصال الخاصة به.وتابع: أن الوزارة تقوم بالتعويض عن الماشية النافقة بشرط أن تكون الماشية مؤمن عليها في صندوق التأمين على الماشية، مناشدا المزارعين فور ظهور أي مرض على الماشية بالتواصل مع الوزارة او مديرية الطب البيطري لإتخاذ الاجراء الفوري ضد هذا المرض.