مسئول فلسطيني يرحب بإعادة طرح المبادرة الصينية لعملية السلام

قال مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية نبيل شعث، إن القيادة الفلسطينية، ترحب بالمبادرة الصينية، التي من المرجح أن تفتح الطريق أمام الحل الدولي متعدد الأطراف.. معربا عن اعتقاده بأنها ستشكل بديلا عما يسمى "صفقة القرن"، التي انهارت عمليا بسبب الرفض الفلسطيني والعربي والدولي.



وأضاف شعث في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الاثنين، "إن أمامنا فترة من الصمود والمواجهة الى حين التأسيس للإطار الدولي الجديد الذي سيضمن لنا الحق بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة على حدود 67 بعاصمتها القدس الشرقية.



وكان سفير الصين لدى فلسطين قو وي، أكد في حديث مع وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أمس الأحد، ان بلاده ستعيد طرح مبادرتها للسلام ذات النقاط الأربع، لرعاية عملية السلام بين الدول العربية وإسرائيل، بعد الزيارة التاريخية للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الصين، ولقائه نظيره الصيني.

وأضاف أن المبادرة الصينية، سبقت ما يجري الحديث عنه تحت عنوان "صفقة القرن"، وان الصين متمسكة بمبادرتها القائمة على أساس الشرعية الدولية، ولديها أفكار هامة وخاصة، وترى أنها فعالة من أجل الوصول للسلام بالشرق الأوسط.

وتقوم مبادرة الرئيس الصيني على أربع نقاط هي: تعزيز حل الدولتين على أساس حدود 1967 مع القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية جديدة، ودعم "مفهوم الأمن المشترك والشامل والتعاوني والمستدام" الذي ينهي فورا بناء المستوطنات الإسرائيلية، ويتخذ تدابير فورية لمنع العنف ضد المدنيين، ويدعو إلى الاستئناف المبكر لمحادثات السلام، وتنسيق الجهود الدولية لوضع تدابير لتعزيز السلام.

