ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مسئول فلسطيني يرحب بإعادة طرح المبادرة الصينية لعملية السلام

الإثنين 09/يوليه/2018 - 02:24 م
نبيل شعث
نبيل شعث
ا ش ا
قال مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية نبيل شعث، إن القيادة الفلسطينية، ترحب بالمبادرة الصينية، التي من المرجح أن تفتح الطريق أمام الحل الدولي متعدد الأطراف.. معربا عن اعتقاده بأنها ستشكل بديلا عما يسمى "صفقة القرن"، التي انهارت عمليا بسبب الرفض الفلسطيني والعربي والدولي.

وأضاف شعث في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الاثنين، "إن أمامنا فترة من الصمود والمواجهة الى حين التأسيس للإطار الدولي الجديد الذي سيضمن لنا الحق بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة على حدود 67 بعاصمتها القدس الشرقية.

وكان سفير الصين لدى فلسطين قو وي، أكد في حديث مع وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أمس الأحد، ان بلاده ستعيد طرح مبادرتها للسلام ذات النقاط الأربع، لرعاية عملية السلام بين الدول العربية وإسرائيل، بعد الزيارة التاريخية للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الصين، ولقائه نظيره الصيني.
وأضاف أن المبادرة الصينية، سبقت ما يجري الحديث عنه تحت عنوان "صفقة القرن"، وان الصين متمسكة بمبادرتها القائمة على أساس الشرعية الدولية، ولديها أفكار هامة وخاصة، وترى أنها فعالة من أجل الوصول للسلام بالشرق الأوسط.
وتقوم مبادرة الرئيس الصيني على أربع نقاط هي: تعزيز حل الدولتين على أساس حدود 1967 مع القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية جديدة، ودعم "مفهوم الأمن المشترك والشامل والتعاوني والمستدام" الذي ينهي فورا بناء المستوطنات الإسرائيلية، ويتخذ تدابير فورية لمنع العنف ضد المدنيين، ويدعو إلى الاستئناف المبكر لمحادثات السلام، وتنسيق الجهود الدولية لوضع تدابير لتعزيز السلام.

ترشيحاتنا

تخلصي من اصفرار الملابس نتيجة العرق بهذه الحيلة

كشف بترولي لـ ايني يفتح منطقة إنتاجية جديدة في مصر

النيابة العامة تكشف معلومات جديدة عن سقوط طائرة مصر للطيران القادمة من باريس

عملية ولادة ناجحة داخل قطار القاهرة ــ أسوان.. فيديو

سفير قطري لـ إسرائيل: حماس الآن أقوى.. والحرب القادمة مدمرة

تعرف على موعد مباراة نهائي كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة للبث المباشر

وظائف شاغرة بالوادي الجديد.. تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة

أسامة نبيه يكشف سبب خلاف جهاز المنتخب مع حسام غالي

هشام عباس يحتفل بتخرج ابنته في ظهور نادر لها

دفاع المتهم: تقرير الثلاثية بشأن مقتل عفروتو مجهل ومعيب..فيديووصور

5 أسباب وراء فضيحة منتخب ناشئات اليد بمونديال المجر

حسام حسن يفتح النار على مجلس الجبلاية.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استمرار فعاليات أسبوع التوعية المرورية.. صور

زوجة تامر حسني تخطف الأنظار بإطلالتها في المغرب..صور

ديانا كرزون تتألق بالذهبي في أحدث جلسة تصوير.. صور

7 طرق لتقليل الغازات في بطن رضيعك

بوسي تشعل إنستجرام بإطلالة مثيرة.. صور

فيديو

وزير النقل: الموانئ قاطرة الاستثمار .. فيديو
دفاع المتهم: تقرير الثلاثية بشأن مقتل عفروتو مجهل ومعيب..فيديووصور
حمزة: 54 مليار جنيه تكلفة تدعيم شبكة نقل الكهرباء ..فيديو
جد طفل الشروق: المختطفون منعوا حفيدي من الصلاة
رحلة كفاح أول مأذونة في مصر والوطن العربي..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟