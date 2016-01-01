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أخبار العالم

الاحتلال يصادر أراضى فلسطينية في الخليل لإقامة معسكر للجيش

الإثنين 09/يوليه/2018 - 02:25 م
صدى البلد
ا ش ا
أكد ناشط فلسطيني ان قوات الاحتلال الإسرائيلي صادرت 10 دونمات من أراضي المواطنين في منطقة واد الحصين القريب من الحرم الابراهيمي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية لاقامة معسكر للجيش.

وأفاد الناشط جمال سعيفان والذي يسكن في تلك المنطقة -في تصريح اليوم-، ان الارض تعود ملكيتها للمواطن محمود البوطي وتقدر مساحتها بنحو 10 دونمات (الدونم ألف متر).

وكانت قوات الاحتلال قد شرعت قبل نحو الشهر بإقامة معسكر في منطقة واد الحصين والمتاخم لمستوطنة "كريات اربع" حيث قامت بوضع مكعبات اسمنتية وبيوت متنقلة داخل هذه المكعبات في المنطقة المقابلة للارض المصادرة اليوم.

واضاف سعيفان:" يبدو بأن الاحتلال يسعى لجعل المنطقة بأكملها منطقة عسكرية مغلقة، ويمنعنا من الوصول الى منازلنا وحتى التحرك بحرية في محيط منازلنا".
وعبر أهالي المنطقة عن تخوفهم ان يكون نصب الخيمة والكرفانات في منطقة قريبة من المستوطنة وعلى الطريق التي يعبرها المستوطنون للوصول الى الحرم الإبراهيمي، يأتي تمهيدا لإنشاء بؤرة استيطانية جديدة لربطها بالمستوطنة المذكورة.

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