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أخبار العالم

أبو الغيط يدين الهجوم الذي استهدف دورية للحرس الوطني في تونس

الإثنين 09/يوليه/2018 - 02:27 م
صدى البلد
ا ش ا
أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية للحرس الوطني التونسي بمنطقة عين سلطان في ولاية جندوبة التونسية أمس الأحد وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من عناصر الدورية.

وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط أعرب عن تعازيه لرئيس وحكومة وشعب تونس، ولأسر الضحايا، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.

وجدد المتحدث الرسمي دعم جامعة الدول العربية لتونس وتضامنها الكامل معها في كل جهد يهدف للقضاء على آفة الارهاب الخطيرة، مؤكدًا الثقة في أن مثل هذه الأعمال الإجرامية لن تثني تونس، قيادة وشعبًا، عن المضي قدمًا في طريق إنهاء هذه الجرائم التي تشكل تهديدًا لأمن واستقرار المجتمعات العربية.

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