السبسي يدعو إلى اجتماع استثنائي لمجلس الأمن القومي غدا

قرر الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي دعوة مجلس الأمن القومي للانعقاد استثنائيا غدا الثلاثاء في قصر قرطاج بحضور رئيس الحكومة يوسف الشاهد والوزراء المكلّفين بالداخلية والدفاع والعدل.



ويأتي الاجتماع بهدف تدارس الوضع الأمني بالبلاد بعد الهجوم الإرهابي الغادر أمس الأحد بولاية جندوبة والذي أسفر ستة عناصر من وحدات الحرس الوطني، والنظر في المنظومة الأمنية بوزارة الداخلية بعد التغييرات الأخيرة.



في سياق متصل، عقد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد اليوم الاثنين اجتماعا أمنيا بقصر الحكومة بالقصبة لمتابعة العمليات الجارية منذ أمس لتعقب المجموعة الارهابية في المناطق الجبلية الحدودية اثر العملية الغادرة التي استشهد خلالها ستة عناصر من وحدات الحرس الوطني.

حضر الاجتماع غازي الجريبي وزير الداخلية بالنيابة وعبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع الوطني وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية، حسب بيان لرئاسة الحكومة التونسية .

وكان وزير الداخلية بالنيابة غازي الجريبي قد قام صباح بزيارة إلى ولاية جندوبة حيث ترأس المجلس الجهوي للأمن، وانتقل إلى المستشفى الجهوي بالمكان للاطمئنان على الحالة الصحية للجرحى.

