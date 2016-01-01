محافظ المنيا يبحث مع أهالي عزبة القاضي حل مشكلة الصرف الصحي

قال عصام البديوي محافظ المنيا إن حجم ما انفقته المحافظة من حساب صندوق الخدمات على مشاريع الصرف الصحي والمياه العام الماضي بلغ 70 مليون جنيه ما بين وصلات مياه وصرف للقري والمنازل إضافة الى قرض دوار للأهالي للوصلات المنزلية بقيمة 12.5 مليون جنيه.



جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المحافظ مع أهالي "عزبة القاضي" بمركز المنيا لبحث عدد من المشاكل الخاصة بالقرية والتي تم طرحها في أحد البرامج التليفزيونية.



حضر اللقاء اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة ودكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة ومحمد سيد رئيس مدينة المنيا وممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي والشباب والرياضة والتعليم.



أضاف المحافظ أنه جار إنشاء محطة للصرف الصحي بالقرية وقد تم تنفيذ أكثر من 85% منها ويتبقى فقط خط الطرد وسيتم عقد لقاء لاحق غدا الثلاثاء مع هيئة مياه الشرب والصرف الصحي بحضور الأهالي لحل المشكلة الخاصة بصرف المحطة وخط الطرد الخاص بها وسيتم وضع جدول زمنى للانتهاء من تنفيذها.



كما وجه المحافظ رئيس المدينة بتوفير سيارات لشفط مياه الصرف حتى انتهاء المحطة مع إعلام الأهالي بمواعيد مرور تلك السيارات.



ووجه المحافظ وكيل وزارة التعليم باستثناء أبناء القرية لقبولهم بمدارس منطقتي أرض سلطان وشلبي حيث أنها الأقرب لهم وفقا للتوزيع الجغرافي.



وأعلنت وكيل وزارة الصحة أن القرية تابعة للمركز الطبي الغربي، والذي يبعد عن القرية حوالي 3 كم وستقوم بمعاينة أحد المباني التي اقترحها الأهالي للعمل كوحدة صحية ورفع تقرير بها.

