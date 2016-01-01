التعاون الإسلامي: نأمل أن يسفر مؤتمر السلام عن تسهيل المصالحة الوطنية

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن أمله في أن يسفر المؤتمر الدولي للعلماء المسلمين حول السلم والاستقرار في جمهورية أفغانستان، الذي تستضيفه السعودية غدا، عن نتائج تؤدي إلى تسهيل عملية المصالحة الوطنية في أفغانستان وإيقاف جميع أعمال الإرهاب والتطرف العنيف التي تتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي.



وأكد العثيمين - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية/واس/،أن المؤتمر يأتي تنفيذًا لرغبة مؤتمر القمة الإسلامي ومجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، بهدف دحض التأويلات الخاطئة لتعاليم الدين الإسلامي من قبل الجماعات الإرهابية، ونزع الشرعية عن أفعالها ودعايتها في ضوء تعاليم الدين الإسلامي الحقة، وإيجاد بيئة مواتية للمصالحة السلمية .



وأشار إلى أن المؤتمر يزخر بمشاركة (105) من أبرز علماء المسلمين من عدد من الدول منها أفغانستان، المملكة، مصر، باكستان، إندونيسيا، السودان، والمغرب.