ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

التعاون الإسلامي: نأمل أن يسفر مؤتمر السلام عن تسهيل المصالحة الوطنية

الإثنين 09/يوليه/2018 - 02:26 م
الدكتور يوسف بن أحمد
الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين
ا ش ا
أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن أمله في أن يسفر المؤتمر الدولي للعلماء المسلمين حول السلم والاستقرار في جمهورية أفغانستان، الذي تستضيفه السعودية غدا، عن نتائج تؤدي إلى تسهيل عملية المصالحة الوطنية في أفغانستان وإيقاف جميع أعمال الإرهاب والتطرف العنيف التي تتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي.

وأكد العثيمين - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية/واس/،أن المؤتمر يأتي تنفيذًا لرغبة مؤتمر القمة الإسلامي ومجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، بهدف دحض التأويلات الخاطئة لتعاليم الدين الإسلامي من قبل الجماعات الإرهابية، ونزع الشرعية عن أفعالها ودعايتها في ضوء تعاليم الدين الإسلامي الحقة، وإيجاد بيئة مواتية للمصالحة السلمية .

وأشار إلى أن المؤتمر يزخر بمشاركة (105) من أبرز علماء المسلمين من عدد من الدول منها أفغانستان، المملكة، مصر، باكستان، إندونيسيا، السودان، والمغرب.

ترشيحاتنا

أيمن شوقي يروي تفاصيل انضمامه للأهلي وموقفا طريفا مع حسام حسن

بث مباشر.. فرق إنقاذ فتية الكهف تواصل إخراج بقية العالقين

شاهد.. دفن وزير عربي حيا في الصحراء

عملية ولادة ناجحة داخل قطار القاهرة ــ أسوان.. فيديو

سفير قطري لـ إسرائيل: حماس الآن أقوى.. والحرب القادمة مدمرة

فرج عامر يكشف حقيقة انتقال المهدي سليمان لـ بيراميدز

العثور على مغنية شهيرة مقتولة بـ مقص

هشام عباس يحتفل بتخرج ابنته في ظهور نادر لها

زوجة تامر حسني تخطف الأنظار بإطلالتها في المغرب..صور

حرب التصريحات تشتعل بين حارسى إنجلترا وبلجيكا بمونديال روسيا

8 هزات أرضية تضرب إسرائيل خلال 24 ساعة

الزمالك يرسل الاستغناء الخاص بـ علي جبر لنادي بيراميدز

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استمرار فعاليات أسبوع التوعية المرورية.. صور

زوجة تامر حسني تخطف الأنظار بإطلالتها في المغرب..صور

ديانا كرزون تتألق بالذهبي في أحدث جلسة تصوير.. صور

7 طرق لتقليل الغازات في بطن رضيعك

بوسي تشعل إنستجرام بإطلالة مثيرة.. صور

فيديو

وزير النقل: الموانئ قاطرة الاستثمار .. فيديو
دفاع المتهم: تقرير الثلاثية بشأن مقتل عفروتو مجهل ومعيب..فيديووصور
حمزة: 54 مليار جنيه تكلفة تدعيم شبكة نقل الكهرباء ..فيديو
جد طفل الشروق: المختطفون منعوا حفيدي من الصلاة
رحلة كفاح أول مأذونة في مصر والوطن العربي..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟