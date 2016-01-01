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أخبار العالم

أنطونيو تاياني : استقرار أوروبا رهن باستقرار ليبيا

الإثنين 09/يوليه/2018 - 02:28 م
رئيس البرلمان الأوروبي
رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني
ا ش ا
أكد رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني أن استقرار أوروبا يمر عبر استقرار ليبيا.

وقال تاياني - في تصريحات استهل بها زيارة رسمية إلى طرابلس ونقلتها وكالة أنباء /آكي/ الإيطالية اليوم الإثنين - إنه “يتعين على الاتحاد الأوروبي الحديث بصوت واحد، وأن تنصب جميع جهودنا نحو دعم إعادة بناء الدولة الليبية ، التي تصبح شريكنا القوي”.

وأضاف رئيس الجهاز التشريعي الأوروبي ، الذي يتضمن جدول زيارته لقاءات مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، أن “البرلمان الأوروبي يظل إلى جانب الشعب الليبي الذي يستحق السلام والاستقرار والديمقراطية والازدهار.
ويتضمن جدول الزيارة أيضًا لقاءً مع رئيس اللجنة الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح،حيث سيناقش معه المسؤول الأوروبي سبل “الدعم الملموس الذي يمكن أن يقدمه البرلمان الأوروبي ، بما في ذلك تنظيم مؤتمر مفتوح لكل الجهات المعنية بالمساهمة في انتخابات ديمقراطية في ليبيا”، من المزمع أن تجري وفق خارطة طريق الأمم المتحدة في نهاية العام الحالي .
وفي هذا الصدد قال تاياني “أنا في ليبيا اليوم لمناقشة الدور الذي يمكن للبرلمان الأوروبي أن يلعبه في عملية بسط الاستقرار في البلاد ودعم تنظيم وإجراء انتخابات ديمقراطية في المستقبل”.. معلنا “استعداد البرلمان الاوروبى لتقديم المساعدة من أجل الانتقال الديمقراطي والتعاون البرلماني” بين الطرفين.
كما سيستعرض تاياني، الذي سيزور القاعدة البحرية في طرابلس، مسألة تدفقات الهجرة ووضع المهاجرين مع نائب الممثل الخاص للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، ماريا دو فالي ريبيرو ، ومع موظفي المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة.

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