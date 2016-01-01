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كأس العالم

قائد ولفرهامبتون يدعم ويشيد بالصفقات الجديدة

الإثنين 09/يوليه/2018 - 02:30 م
داني باث قائد ولفرهامبتون
داني باث قائد ولفرهامبتون
رويترز
أشاد داني باث قائد ولفرهامبتون واندرارز بالصفقات الجديدة لناديه الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وقال إنها تعكس مدى طموح الفريق.

وتعاقد ولفرهامبتون مع روي باتريسيو حارس مرمى البرتغال والمهاجم المكسيكي راؤول خيمنيز على أمل منح الفريق الدفعة المطلوبة في دوري الأضواء بالموسم الجديد الذي ينطلق الشهر المقبل.

ويمثل باتريسيو (30 عاما) أحد أهم صفقات ولفرهامبتون إذ خاض أكثر من 450 مباراة مع سبورتنج لشبونة وشارك في 73 مباراة دولية مع بلاده آخرها في كأس العالم الجارية في روسيا.

وانضم خيمنيز على سبيل الإعارة من بنفيكا البرتغالي حيث أحرز هناك 31 هدفا في 120 مباراة. وكان اللاعب البالغ عمره 27 عاما، والذي سجل 13 هدفا في 65 مباراة دولية، ضمن تشكيلة منتخب بلاده الذي بلغ دور الستة عشر في روسيا.

ونقلت صحيفة (إكسبريس آند ستار) عن باث قوله "أعتقد أنها خطوة رائعة من النادي.

"أتمنى انسجامهما مع المجموعة تماما كما حدث العام الماضي عندما انضم لاعبون وتأقلموا سريعا وساعدونا على تحقيق ما تحقق.

"روي بكل تأكيد حارس من طراز رفيع ويلعب مع لاعبين رائعين على المستوى الدولي. سيضيف لتشكيلتنا الكثير بفضل هذه الخبرة وهذا النجاح وكونه يمتلك عقلية الفوز".

وفاز ولفرهامبتون بلقب الدرجة الثانية الموسم الماضي ليصعد إلى دوري الأضواء لأول مرة منذ 2012 وسيستعد للموسم الجديد بخوض ست مباريات ودية.

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