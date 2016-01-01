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أخبار العالم

جيش سوريا يدمر أوكارا ونقاطا محصنة لجبهة النصرة في القنيطرة

الإثنين 09/يوليه/2018 - 02:30 م
صدى البلد
ا ش ا
نفذت وحدة من الجيش السوري رمايات دقيقة على تحصينات ومحاور تسلل إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والتنظيمات المنضوية تحت زعامته بريف القنيطرة الجنوبي الغربي وفي محيط مدينة القنيطرة وأوقعت في صفوفهم خسائر بالأفراد والعتاد.

وذكرت وكالة الأنباء السورية اليوم /الإثنين/ بأن رمايات مدفعية دقيقة لوحدة من الجيش دكت أوكارا ونقاط تسلل مجموعات إرهابية في قرية نبع الصخر بالقرب من الحدود الإدارية لريف درعا الشمالي الغربي ومحيط مدينة القنيطرة، ما أسفر عن إيقاع عدد من أفرادها قتلى ومصابين وتدمير تحصينات وأوكار لهم، مشيرة إلى أن تحركات الإرهابيين تتم تحت حماية كيان العدو الإسرائيلي وبالتنسيق مع متزعمي التنظيمات الإرهابية في المنطقة.

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