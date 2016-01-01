مقتل قيادي بداعش وعدد من مرافقيه داخل سوريا

أعلن الحشد الشعبي العرقي عن مقتل قيادي في تنظيم (داعش) الإرهابي يدعى "أبو عائشة" وعدد من عناصر التنظيم في تدمير 3 مضافات "أوكار" داخل الأراضي السورية.



وقال قائد محور غرب الأنبار في الحشد الشعبي قاسم مصلح - حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم /الاثنين/ - : "بعد ورود معلومات استخباراتية دقيقة تم تنفيذ ضربات مدفعية على مواقع يجتمع بها الإرهابيون في منطقة سوسة الحدودية داخل الأراضي السورية؛ ما أسفر عن مقتل مسؤول بتنظيم (داعش) إلى جانب عدد من عناصر التنظيم بينهم عرب وأجانب".



وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أكد -في وقت سابق- على اتخاذ إجراءات لحماية الحدود مع سوريا، مشددا على أن تنظيم (داعش) الإرهابي لن يتمكن من اختراق البلاد مرة أخرى.

