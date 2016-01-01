حيدر يوجه بمضاعفة الجهود لملاحقة خلايا الإرهاب في ديالي



في سياق متصل،كشفت عضو مجلس محافظة ديالي نجاة الطائي، عن أن رئيس الوزراء العراقي تعهد بدعم أربعة ملفات مهمة بشكل خاص للمحافظة.



وقالت الطائي، في تصريح اليوم إن رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعا موسعا بمحافظة ديالي وسط بعقوبة ضم إدارة ومجلس المحافظة ومدراء الدوائر الخدمية، وتعهد خلال الاجتماع بدعم ملف إعمار المناطق المحررة، وإعادة ما تبقى من النازحين، ومعالجة ملف الطاقة الكهربائية في ديالي، وإعادة إحياء ملف المشاريع المتوقفة منذ 2014، وزيادة ميزانية المحافظة ضمن الموازنة العامة.



وأشار الطائي، إلى أن زيارة العبادي مهمة لبعقوبة من أجل إطلاع الحكومة المركزية على طبيعة الأوضاع والتحديات خاصة ملف الخدمات، وسبل توفير دعم مالي إضافي لديالي التي تعاني من مشاكل في ملف الخدمات، خاصة بعد توقف مئات المشاريع.

وجه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بمضاعفة الجهد الاستخباري والملاحقة المستمرة لخلايا الإرهاب وعصابات الجريمة المنظمة والقيام بعمليات استباقية لتعزيز الأمن والاستقرار في محافظة ديالي.وقال المكتب الإعلامي للعبادي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم /الاثنين/ - : "إن العبادي أكد خلال اجتماعه مع القادة الأمنيين في مقر قيادة عمليات ديالي أهمية القيام بعمليات دقيقة ومتواصلة ضد عصابات الخطف والجريمة والتعامل معهم بكل حزم وقوة، وتدمير مخابئهم وعدم منحهم أية فرصة للإفلات من حكم القصاص العادل"، موجها بتسهيل العودة الطوعية للنازحين في المحافظة إلى مناطقهم.وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وصل صباح اليوم إلى بعقوبة؛ لبحث ملفي الأمن والخدمات في ديالي، حيث تواجه المحافظة تحديات أمنية وخدمية مؤخرا في ظل مطالبات بالإسراع في عملية إعمار المناطق المحررة من تنظيم (داعش) الإرهابي.