ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

حيدر يوجه بمضاعفة الجهود لملاحقة خلايا الإرهاب في ديالي

الإثنين 09/يوليه/2018 - 02:21 م
صدى البلد
ا ش ا
وجه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بمضاعفة الجهد الاستخباري والملاحقة المستمرة لخلايا الإرهاب وعصابات الجريمة المنظمة والقيام بعمليات استباقية لتعزيز الأمن والاستقرار في محافظة ديالي.

وقال المكتب الإعلامي للعبادي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم /الاثنين/ - : "إن العبادي أكد خلال اجتماعه مع القادة الأمنيين في مقر قيادة عمليات ديالي أهمية القيام بعمليات دقيقة ومتواصلة ضد عصابات الخطف والجريمة والتعامل معهم بكل حزم وقوة، وتدمير مخابئهم وعدم منحهم أية فرصة للإفلات من حكم القصاص العادل"، موجها بتسهيل العودة الطوعية للنازحين في المحافظة إلى مناطقهم.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وصل صباح اليوم إلى بعقوبة؛ لبحث ملفي الأمن والخدمات في ديالي، حيث تواجه المحافظة تحديات أمنية وخدمية مؤخرا في ظل مطالبات بالإسراع في عملية إعمار المناطق المحررة من تنظيم (داعش) الإرهابي.

في سياق متصل،كشفت عضو مجلس محافظة ديالي نجاة الطائي، عن أن رئيس الوزراء العراقي تعهد بدعم أربعة ملفات مهمة بشكل خاص للمحافظة.

وقالت الطائي، في تصريح اليوم إن رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعا موسعا بمحافظة ديالي وسط بعقوبة ضم إدارة ومجلس المحافظة ومدراء الدوائر الخدمية، وتعهد خلال الاجتماع بدعم ملف إعمار المناطق المحررة، وإعادة ما تبقى من النازحين، ومعالجة ملف الطاقة الكهربائية في ديالي، وإعادة إحياء ملف المشاريع المتوقفة منذ 2014، وزيادة ميزانية المحافظة ضمن الموازنة العامة.

وأشار الطائي، إلى أن زيارة العبادي مهمة لبعقوبة من أجل إطلاع الحكومة المركزية على طبيعة الأوضاع والتحديات خاصة ملف الخدمات، وسبل توفير دعم مالي إضافي لديالي التي تعاني من مشاكل في ملف الخدمات، خاصة بعد توقف مئات المشاريع.

ترشيحاتنا

انظر ما يفعله الغواصون لإنقاذ اللاعبين من كهف تايلاند

البترول: كشف إينى نقلة.. ويؤكد تنافسية مصر عالميا

جد طفل الشروق: المختطفون منعوا حفيدي من الصلاة

الأهلي يكشف تفاصيل فشل انتقال أزارو للدوري الصيني

8 هزات أرضية تضرب إسرائيل خلال 24 ساعة

ميدو يطالب اتحاد الكرة بالتعاقد مع مدير فني أجنبي

الزمالك يخوض أول مرانه بألمانيا.. وهذا ما ركز عليه جروس..صور

تعرف على موعد مباراة نهائي كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة للبث المباشر

نجم الأهلى يكشف الفارق بين كارتيرون الفريق وجروس الزمالك

محافظ الجيزة: إجراءات مشددة في حملات إزالة العقارات المخالفة

فيدو جراف .. تعرف على الكشف البترولى الجديد لإينى بالصحراء الغربية

استمرار أزمة كهربا مع الزمالك رغم قيده بالقائمة الثانية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استمرار فعاليات أسبوع التوعية المرورية.. صور

زوجة تامر حسني تخطف الأنظار بإطلالتها في المغرب..صور

ديانا كرزون تتألق بالذهبي في أحدث جلسة تصوير.. صور

7 طرق لتقليل الغازات في بطن رضيعك

بوسي تشعل إنستجرام بإطلالة مثيرة.. صور

فيديو

وزير النقل: الموانئ قاطرة الاستثمار .. فيديو
دفاع المتهم: تقرير الثلاثية بشأن مقتل عفروتو مجهل ومعيب..فيديووصور
حمزة: 54 مليار جنيه تكلفة تدعيم شبكة نقل الكهرباء ..فيديو
جد طفل الشروق: المختطفون منعوا حفيدي من الصلاة
رحلة كفاح أول مأذونة في مصر والوطن العربي..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟