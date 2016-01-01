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حوادث

انتحار فتاة في كفر الدوار

الإثنين 09/يوليه/2018 - 04:00 م
جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية
جمالات الدمنهورى
شهدت قرية الوسطانية ،بمركز كفر الدوار، بالبحيرة واقعة مأساوية حيث أقدمت فتاة تبلغ من العمر 17 سنة على الانتحار بشنق نفسها بسقف حجرتها لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب مرض والدتها وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.

اللواء علاء عبدالفتاح مدير أمن البحيرة تلقى إخطارا من اللواء حازم عزت رئيس فرع البحث الجنائى بكفرالدوار يفيد بعثور الأهالى على جثة الطالبة " هناء محمد العريني،" 17سنه، جثة هامدة و مشنوقة بحبل في غرفتها.

وعلى الفور انتقل الرائد محمود هندى رئيس مباحث مركز كفر الدوار للفحص والمعاينة تبين مرور الطالبة بحالة نفسية بسبب مرض والدتها وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى كفر الدوار وجارى تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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