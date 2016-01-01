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محافظات

إعادة فتح سوق الماشية بأبوقرقاص بالمنيا الخميس

الإثنين 09/يوليه/2018 - 02:20 م
مواشي
مواشي
ايمن رياض
أعلنت الوحدة المحلية المحلية لمركز أبوقراقاص بالمنيا، إعادة فتح سوق الماشية بمركز أبوقرقاص بناحية الشيخ مبارك الخميس القادم الموافق 12 يوليو، وذلك عقب اغلاقه لمدة شهر كاجراء احترازي لحماية الثروة الحيوانية .

قال العقيد محمد صلاح رئيس المركز إنه سيتم اعادة فتح السوق مرة اخرى نظرا لاستقرار الوضع العام واستمرار حملات تحصين رؤوس الماشية والتي اسفرت عن تحصين عدد 30609 رأس ماشية .

وأضاف انه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية بالمركز بالتنسيق مع الإدارة البيطرية ، إضافة الى عدم وجود أي بلاغات في نطاق الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص عن اشتباه وجود مرض ( الجلد العقدي ).

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