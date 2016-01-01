ضبط 27 قطعة سلاح و40 عنصرا إجراميا في حملة للداخلية بقنا

شنت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية حملة أمنية وتفتيشية مكبرة تستهدف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون من تجار الأسلحة النارية والمواد المخدرة والمطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا والصادر ضدهم العديد من الأحكام، بجانب إستهداف الخصومات الثأرية ، بمناطق في قنا شملت :أبو حزام وحمرا دوم بدائرة مركزشرطة نجع حمادى ، قرية أسمنت بدائرة مركز شرطة نقادة ، السمطا ونجوعها بدائرة مركز شرطة دشنا.



وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 27 قطعة سلاح نارى، و 2 قضية مخدرات ، وتنفيذ 5806 احكام قضائية من بينها 48 جناية و بلغ إجمالى العناصر الخطرة التى تم ضبطها (36عنصرا) .



وتم ضبط 27 قطعة سلاح نارى عبارة عن ( رشاش، 9 بنادق آلية، 8 بندقية خرطوش ، 2 طبنجة، 7 فرد محلى، 3 طلقات نارية مختلفة الأعيرة) بحوزة 18 متهما .



وتم ضبط ( 535 محكوما عليهم مطلوب التنفيذ عليهم فى 5806 احكام قضائية ) عبارة عن ( 48 حكم جناية من بينها 3 محكوم عليهم بالسجن المؤبد، 845 حكم حبس جزئيا ومستأنف، 4033 حكم غرامة، 880 مخالفة ) .



و ضبط ( 2 ) قضية إتجار فى المخدرات ضبط خلالهما ( 450 جراما لمخدر البانجو، 100 جرام لمخدر الحشيش ) .. بحوزة متهمين و ضبط متهم مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "سرقة" وضبط ( 29 ) دراجة نارية بدون لوحات معدنية وضبط ( 954 ) مخالفة مرورية متنوعة و ضبط ( 40 ) من العناصر الإجرامية الخطرة .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين .. وجار إستمرار الحملات.

