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فن

سيرين عبد النور تتألق في أحدث جلسة تصوير.. صور

الإثنين 09/يوليه/2018 - 02:19 م
صدى البلد
شيري نبيل
شاركت النجمة سيرين عبد النور جمهورها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بصورة جديدة ظهرت فيها بلوك جديد.

وارتدت "سيرين"، فستان لونه لبني فاتح ووضعت مكياجا فاتحا مع إكسسوارات بسيطة، ما نال إعجال جمهورها.

يذكر أن آخر الأعمال الغنائية لسيرين كانت أغنية "إذا بدك ياني" كلمات وألحان عماد فرح، وتوزيع روجيه أبي عقل، وتم تصوير الكليب في لبنان للمخرج إميل سليلاتي.
سيرين عبد النور تتألق في أحدث جلسة تصوير.. صور

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