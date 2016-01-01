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كأس العالم

اتحاد جدة يكشف سر الغموض في صفقاته الصيفية

الإثنين 09/يوليه/2018 - 02:23 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
كشف مجلس إدارة نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، برئاسة نواف المقيرن، عن سبب عدم الإفصاح عن أي تفاصيل بشأن المفاوضات مع المحترفين الأجانب.

وقالت إدارة اتحاد جدة إن ذلك يرجع لاعتبارات قانونية ولعدم التأثير على سير المفاوضات.

ونشر الحساب الرسمي للنادي، عبر تويتر بيانًا، قال فيه: "يود المركز الإعلامي أن يؤكد لكافة الجماهير الاتحادية الوفية والمتابعين الرياضيين أن عدم إعلان المركز الإعلامي أسماء اللاعبين المحترفين الذين يتم التفاوض معهم حاليًا يأتي لاعتبارات قانونية في المقام الأول ولعدم التأثير على سير المفاوضات، مع التأكيد على تفهمنا لرغبة الجماهير في معرفة كل جديد عن ناديها إلا أن المصلحة العامة تقتضي عدم الإعلان حتى يتم التوقيع رسميًا فما يهمنا هو مصلحة نادينا وليس السبق الصحفي".

يذكر أن اتحاد جدة أنهى الدوري السعودي في الموسم الماضي في المركز التاسع.

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