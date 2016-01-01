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برلمان

ممثل الوزارة للنواب: التعليم المصري موحد لا فرق بين عام وأزهري

الإثنين 09/يوليه/2018 - 02:29 م
د. محمد عمر، ممثل
د. محمد عمر، ممثل وزارة التعليم
فريدة على - ماجدة بدوى - محمود ابراهيم
أكد د. محمد عمر، ممثل وزارة التعليم، أن التعليم المصري موحد "مفيش تعليم عام وأزهري"، جاء ذلك ردا على ما أثاره الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم بالبرلمان حول عدم توحيد التعليم في مصر.

واضاف عمر خلال اجتماع لجنة: "الازهر يعطي الطلبة تعليما مدنيا ولا علاقة لذلك بفكر الاخوان ونظام التعليم يؤكد على الهوية المصرية ويدعمها".

وأشار ممثل وزارة التعليم، الى ان الحكومة سترسل برنامجها كاملا للجنة من خلال جدول زمنى واضح، موضحا ان ما تم إرساله مجرد تصور مختصر.

بدوره أكد جمال شيحة انه سيضع توصيات اللجنة لإضافتها للبرنامج الذي قدمته الحكومة.

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