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وزير النقل: الموانئ قاطرة الاستثمار .. فيديو

الإثنين 09/يوليه/2018 - 02:23 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن النقل البحري سريع التطور والتغيير، وإن الموانئ هي قاطرة حقيقية لإحداث التنمية خاصة وأن مصر دولة بحرية.

وأضاف عرفات، في كلمته خلال فعاليات الإعلان عن بدء دراسة المخطط العامل للموانئ البحرية، أنه خلال عام واحد بإرادة من القيادة السياسية، حُفرت قناة جديدة بطول ٧٥ كيلو مترا، ولم يتوقع أحد قدرتنا على إنجاز المهمة خلال عام واحد فقط.

وأوضح وزير النقل، أنه سيتم إجراء تعاون مع جامعة القاهرة، لتحقيق الأمن والسلامة في قطاع النقل، مشيرا إلى أن الموانئ هي قاطرة الاستثمار.

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