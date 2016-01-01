إصابة 3 أشخاص في انهيار أجزاء من عقار شرق الإسكندرية

أصيب 3 أفراد من أسرة واحدة في انهيار أجزاء من عقار قديم بمنطقة سيدي جابر، شرقي الإسكندرية، فيما اوصى مهندسي الحي بإخلاء العقار من السكان.



تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، بسقوط أجزاء من العقار رقم 20 كائن شارع اللواء أحمد علي - منطقة كليوباترا، على اثره نتقل مأمور وضباط القسم، وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها .



بالفحص، تبين أن العقار محل البلاغ مساحته 450 مترا مربعا (بناء قديم - أسقف خرسانية)، مكون من 7 طوابق بكل طابق 5 شقق، مأهول بالسكان وسقوط سقف حجره نوم شقه بالطابق الخامس علي قاطنيها.



نتج عن ذلك إصابة قاطن الشقة و زوجته ونجلهما بكسور وجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، وتم نقل المصابين للمستشفي الرئيسي الجامعي للعلاج.



تم إخطار عمليات المحافظة وحى شرق، وأفاد مهندس الحي بصدور قرار ترميم للعقار، لم بتم تنفيذه، واوصي بإخلاء العقار من السكان دون المنقولات لحين العرض علي لجنة المنشئات الآلية للسقوط.



تم وضع الحواجز الحديدية حول العقار لتأمين المارة، وكٌلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، وتحرر المحضر إداري قسم شرطة سيدي جابر وجارى العرض علي النيابة.