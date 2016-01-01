وزير التنمية المحلية يعالج سلبيات مشروعك ويعلن عن خطة تطوير.. شعراوى: توقيع بروتوكول مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النجاح.. تيسير التراخيص.. معارض للتسويق بكل محافظة

وزير التنمية المحلية يعالج سلبيات "مشروعك" ويعلن عن خطة تطوير

الاستفادة من التجارب الناجحة لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

توفير دورات تدريبية للعاملين وتنفيذ الشباك الواحد لسرعة استخراج التراخيص

معارض لمنتجات المشروعات و تسويقها بالتنسيق مع كل محافظ

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اهتمامه بمبادرة "مشروعك" لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة بتوفير فرص عمل للشباب وخلق مشروعات صغيرة ومتناهية بالمحافظات.وقال الوزير إنه جهز خطة للارتقاء بمشروعك وتنميته ومضاعفة نتائجه، حيث ستتم الاستفادة من التجارب الناجحة لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوقيع بروتوكول قريبا معه لذلك، في كل المحافظات في المشروعات اللي يمولها سواء قروض أو منح.ومن أهم السلبيات التى أدت إلى تدهور "مشروعك" خلال الأعوام الماضية؛ عدم استمرارية المشروعات في بعض المحافظات، وعدم التزام بدفع الأقساط في مواعيد، ووجود صعوبات في إصدار الترخيص بشكل سريع، وتعقيد الإجراءات، وعدم وجود تسويق لمنتجات المشاريع، الأمر الذى يؤدى إلى تعثر المشاريع.وقد وضعت وزارة التنمية المحلية خطة لإحياء المشروع، أهم ملامحها: توقيع برتوكول تعاون قريبا مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من المشروعات الناجحة له والتى يمولها سواء بالقروض أو المنح، والاستفادة منه في تدريب العاملين والتجارب الناجحة، وتوفير دورات تدريبية للعاملين بـ"مشروعك"، والاستفادة من تجرب الشباك الواحد لسرعة استخراج التراخيص الخاصة بالمشاريع وتوفير معارض لعرض منتجات المشروعات ومساعدتهم في تسويقها بالتنسيق مع كل محافظ لتوفير أماكن لعمل معرض لبيع المنتجات في عاصمة المحافظات أو عرض المنتجات في معارض الدولة عن طريق معارض الوزارات.كما سيتم بحث زيادة المنافذ بنسبة قليلة في بعض المحافظات التى تحتاج لذلك، وتجهيز أفكار لمشروعات ودراسات جدوى للشباب الراغب في الانضمام لـ"مشروعك".وكان آخر إحصاء لـ"مشروعك"، أنه تضمن منح 6.4 مليار جنيه قروضا ميسرة للشباب لتنفيذ مشروعات وفرت حوالى 98 ألف فرصة عمل بالمحافظات.وتم إطلاق "مشروعك" في 17 مارس عام 2015 من محافظة قنا، لتوفير فرص عمل للشباب فى مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بمشاركة بنوك الأهلى ومصر وناصر والتنمية والائتمان الزراعى، ولكن سرعان ما تراجع المشروع ولم يحقق المعدلات المتوقعة له إلى الآن.أما المزايا التي يقدمها المشروع، فتتمثل في: اختصار الأوراق والمستندات المطلوبة لطالبي القروض، بحيث تقتصر على "بطاقة الرقم القومي – مستند مقر النشاط - عقد ملكية /إيجار وإيصال المرافق – الموقف من التجنيد"، وتعفى المشروعات من التراخيص طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن، وحصول المقترض على القرض خلال أسبوع بحد أقصى من تقديم الطلب مستوفيا الأوراق المطلوبة، وتغطية جميع المحافظات بـ260 موقعا تغطي جميع المراكز الإدارية بالمحافظات.والشروط والمستندات المطلوبة للحصول على ترخيص مؤقت، هي: صورة من عقد الإيجار أو التمليك مثبت التاريخ أو موثق من الشهر العقارى، وصورة بطاقة الرقم القومي للعميل والضامنين، وإيصال مرافق وخطاب من الوحدة المحلية الكائن بنطاقها الجغرافي مقر نشاط العميل بمعاونة البنك في متابعة المشروعات الممولة.ويعطى البنك تمويلا من ألف حتى 25 ألف جنيه بدون مساهمة من المقترض وبمدة سداد وسماح قدرها 18 شهرا بفائدة قدرها 28%، وللتمويل الأكبر من 25 حتى 100 ألف جنيه يجب أن يساهم المقترض بنسبة 10% من المبلغ المقترض ويسدد على 5 سنوات وفترة السماح عام، ويتم تطبيق سعر العائد بواقع 18.75% على التمويل حتى 3 سنوات و19.75% للتمويل اكثر من 3 وحتى 5 سنوات.أما التمويل الأكبر من 100 ألف وحتى 250 ألف جنيه، فيساهم فيه المقترض بنسبة 15% ويسدد على 5 سنوات وفترة السماح عام، ويتم تطبيق سعر العائد بواقع 18.75% على التمويل حتى 3 سنوات، و19.75% للتمويل أكثر من 3 وحتى 5 سنوات.والتمويل الأكبر من 250 وحتى 2 مليون جنيه فيساهم فيه المقترض 30% ويسدد على 5 سنوات وفترة السماح عام، ويتم تطبيق سعر العائد بواقع 18.75% على التمويل حتى 3 سنوات و19.75% للتمويل أكثر من 3 وحتى 5 سنوات.والتمويل الأكبر من 2 مليون جنيه يساهم فيه المقترض بـ40% ومدة السداد، والسماح وسعر الفائدة يحددان وفق ما تسفر عنه دراسة المشروع.والبنوك المساهمة في تمويل مشروعات "مشروعك "هى 6 بنوك، وهي: بنك مصر، والائتمان الزراعى، والتعمير والإسكان، والإسكندرية، والقاهرة، والبنك الأهلى المصرى، والذى يستهدف العملاء طالبى التمويل أكثر من 25 ألف جنيه.