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اطلالة جريئة لـ سيرين عبد النور في عيد زواجها..صور

الإثنين 09/يوليه/2018 - 02:23 م
صدى البلد
هاجر هانئ
أحتفلت أمس سيرين عبد النور بعيد زواجها الـ 11 وشاركت جمهورها صورا جديدة تجمعها بزوجها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الأجتماعى "الأنستجرام".

وأطلت سيرين بفستان طويل باللون السماوى تميز بصيحة الكتف الواحد وبشق من الجانب كاشفا عن ساقها، وحمل الفستان توقيع مصممة الأزياء ساندى نور وأكملت إطلالتها الجريئة بحذاء فضى ذا كعب عالى.

فيما بدت بتسريحة شعر بسيطة واختارت مكياجا هادئا أبرز جمال ملامحها كما تزينت بأقراط فخمة منحتها إطلالة ساحرة.
اطلالة جريئة لـ سيرين عبد النور في عيد زواجها..صور
اطلالة جريئة لـ سيرين عبد النور في عيد زواجها..صور

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