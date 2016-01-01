صراع شرس بين 10 لاعبين لخطف جائزة أفضل لاعب فى كأس العالم



يعد إدين هازارد صانع ألعاب المنتخب البلجيكى أحد نجوم بطولة كأس العالم الجرى بروسيا بعد المستوى المميز الذى نجح فى الظهور به طوال فاعليات البطولة ومساهمته بقوة فى تأهل بلجيكا إلى الدور قبل النهائى من منافسات المونديال.



واستطاع هازارد لفت كل الأنظار إليه فى ظل الإمكانيات الفنية والبدنية القوية للغاية التى يمتلكها وهو ما يشير أنه أحد أبرز العناصر المرشحة للفوز بجائزة أفضل لاعب فى مونديال روسيا.



2- كليان مبابى .. القاطرة الفرنسية



نجح كليان مبابى الجناح الهجومى للمنتخب الفرنسى فى الظهور بأفضل شكل ممكن حتى الأن مع الديوك الفرنسية بعدما ساهم بقوة فى الوصول إلى الدور قبل النهائى.



ويرى العديد من محللى كرة القدم أن مبابى نجح فى استعادة أمجاد أساطير فرنسا عبر الزمان نتيجة المهارات الفنية الكبيرة للغاية التى يمتلكها فضلا عن القدرات الفنية والبدنية المتوافرة لديه وبات مبابى مرشحا بقوة للفوز بجائزة أفضل لاعب فى كأس العالم.



3 – لوكا مودريتش.. الساحر الكرواتى



يقدم لوكا مودريتش لاعب وسط المنتخب الكرواتى أداءا قويا مع منتخب بلاده بمنافسات مونديال روسيا الجارى وساهم بقوة فى التأهل إلى الدور قبل النهائى.



واستطاع لوكا مودريتش قيادة كرواتيا للتفوق على العديد من المنتخبات الكبرى مثل الأرجنتين وروسيا مستضيفة البطولة.



وحصل النجم مودريتش على جائزة أفضل لاعب فى 3 مباريات متتالية من فاعليات كأس العالم الجارى وهو ما يشير إلى أنه أحد الأسماء المرشحة بقوة للتويج بجائزة أفضل لاعب فى مونديال روسيا .



4- هارى كين.. المهاجم الفذ



واصل هارى كين المهاجم الإنجليزى تألقه بمونديال روسيا الجارى بعدما قاد منتخب بلاده إلى التأهل إلى الدور نصف النهائى والتغلب على العديد من المنتبخات القوية.



وقدم هارى كين أداء ولا أروع خلال منافسات كأس العالم الجارى ونجح فى إحراز 6 أهداف معتليا صدارة قائمة هدافى المونديال وهو ما يضعه ضمن قائمة اللاعبين المرشحين بقوة للحصول على جائزة أفضل لاعبى فى المونديال.



5 – راكيتيتش.. جوكر الكروات



قدم إيفان راكيتيتش لاعب وسط كرواتيا أداءا رائعا طوال مباريات منتخب بلاده خلال منافسات كأس العالم الجارى بروسيا.



ولفت راكيتيتش كل الأنظار إليه بالمونديال الجارى بعد المستوى المميز الذى ظهر عليه سواء كان على الجانب الفنى أو البدنى ومساهمته بقوة فى تواجد منتخب كرواتيا ضمن المربع الذهبى للبطولة ، وهو ما يشير إلى أنه أحد المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب بالمسابقة .



6- أنطوان جريزمان.. هداف الديوك



ساهم أنطوان جريزمان مهاجم فرنسا فى وصول منتخب بلاده إلى الدور قبل النهائى فى ظل المستوى المميز الذى قدمه وإحرازه العديد من الأهداف، وبات جريزمان أحد الأسماء المرشحة بقوة للحصول على لقب أفضل لاعب فى المونديال.



7- تشيرشيف .. الصاروخ الروسى



لفت تشيرشيف لاعب المنتخب الروسى خلال منافسات كأس العالم الجارى كل الأنظار إليه فى ظل المستوى الفنى والبدنى الذى قدمه.



ورغم خروج روسيا من دور الثمانية إلا أن تشيرشيف يمتلك فرص الحصول على جائزة أفضل لاعب وإن كانت بعيدة بعض الشىء نتيجة المجهود والأداء الرائع الذى قدمه طوال مباريات كأس العالم .



8 – كانتى.. المكوك الفرنسي



ساهم كانتى لاعب وسط منتخب فرنسا بقوة فى وصول منتخب بلاده إلى الدور قبل النهائى نتيجة الأداء المميز الذى يقدمه فى كل مباراة.



ويعد كانتى أحد أهم اللاعبين لدى ديشامب مدرب فرنسا نتيجة الأداء التكتيكى القوى الذى يقدمه وهو ما يشير إلى أنه أحد الأسماء المرشحة للفوز بأفضل لاعب بالمونديال.



9- جوردان بيكفورد.. العنكبوت الإنجليزى



لعب جوردان بيكفورد حارس مرمى المنتخب الإنجليزى دورا كبيرا فى تأهل منتخب بلاده إلى الدور قبل النهائى من منافسات كأس العالم الجارى بروسيا بعد الأداء الأسطورى الذى قدمه الحارس فى المباريات.



ويعد بيكفورد أحد الأسماء المرشحة بقوة للفوز بجائزة الأفضل فى مونديال روسيا الجارى.



10 – لوكاكو.. العملاق البلجيكى



يرى العديد من محبى ومحللى كرة القدم العالمية أن روميلو لوكاكو مهاجم المنتخب البلجيكى أحد أهم اللاعبين فى العالم فى الوقت الحالى بعد المستوى المميز الذى قدمه بمنافسات مونديال روسيا الجاري.



وساهم لوكاكو بقوة فى تأهل المنتخب البليجكى إلى الدور قبل النهائى للمونديال مما يشير إلى أنه أحد اللاعبين المرشحين للتوييج بجائزة أفضل لاعب فى كأس العالم.



بات السؤال الأشهر فى العالم فى الوقت الحالى "من هو أفضل لاعبو بمونيدال روسيا الجارى ؟"، بعد قرابته على الانتهاء حيث يتبقى مباريات الدور نصف النهائى والنهائى والتى تشهد منافسات حامية بين منتخبات فرنسا وبلجيكا وإنجلترا وكرواتيا .وشهد منافسات كأس العالم الجارى تألق العديد من اللاعبين الذين نجحوا فى ترك بصمات حقفيقة فى تأهل منتخبات بلادهم إلى الأدوار النهائية من منافسات البطولة الأهم والأكبر فى تاريخ اللعبة ."صدى البلد" يستعرض أهم وأبرز اللاعبين الذين سطعوا بمونديال روسيا والمرشحين بقوة للفوز بجائزة أفضل لاعب فى كأس العالم:1- إدين هازارد .. الموهوب البلجيكى