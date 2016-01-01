وزيرة الاستثمار بالبرلمان: منح وقروض من البنك الدولي لتنمية سيناء

أكدت الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي، أن وفد البنك الدولي الذي يزور مصر حاليا الهدف الأساسي منه العمل علي توفير المنح والقروض الميسرة لتنمية شبة جزيرة سيناء.



وقالت نصر في تصريحات لها عقب اجتماعها مع الوفد بالبرلمان، إن بعثة البنك الدولي زارت مجلس النواب والتقت بعض أعضاءه وعلي رأسهم رئيس اللجنة الاقتصادية عمرو غلاب ورئيس لجنة السياحة سحر طلعت مصطفي للتعرف علي رؤية النواب ومطالبهم تجاه هذا الملف وما هو المتطلباتت والمشروعات التي تهم ممثلي الشعب في تنمية شبه جزيرة سيناء.



وأكدت أن وفد بعثة صندوق النقد سيعمل من خلال المؤسسات الدولية علي توفير المنح والقروض المسيرة لهذا الأمر، موضحة أن معظم الموارد المالية ستكون عن طريق المنح والقليل منها سيكون عن طريق القروض المسيرة ولذلك كنا نرغب في التعرف علي أولويات النواب.



وتابعت: "سيكون هناك لقاء بين بعثة البنك ورئيس مجلس الوزراء بعد قليل لبحث هذا الأمر وستكون مشاريع البنية التحيتية علي رأس الأولويات سواء طرق أو تنمية أو غيرها من الأمور".