المركزي: 2.3 مليار دولار ‏زيادة في تحويلات المصريين بالخارج في أبريل 2017

جاء ذلك فى تقرير صادر عن البنك المركزى منذ قليل.



‏وجدير بالذكر إن إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة يوليو/ أبريل ‏من السنة المالية 2017/2018 سجلت زيادة بنحو ‏8.5 ‏مليار دولار وبمعدل ‏48.2%، ‏لتحقق مستوى قياسي جديد بلغ نحو ‏26.0‏ مليار دولار (مقابل نحو 17.5 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق.



شهد‏ شهر أبريل 2018 زيادة في إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 41.2% لتصل الى نحو 2.3 مليار دولار (مقابل نحو 1.7 مليار دولار خلال شهر أبريل 2017)؛