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اقتصاد

المركزي: 2.3 مليار دولار ‏زيادة في تحويلات المصريين بالخارج في أبريل 2017

الإثنين 09/يوليه/2018 - 02:25 م
صدى البلد
محمد يحيى
شهد‏ شهر أبريل 2018 زيادة في إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 41.2% لتصل الى نحو 2.3 مليار دولار (مقابل نحو 1.7 مليار دولار خلال شهر أبريل 2017)؛ جاء ذلك فى تقرير صادر عن البنك المركزى منذ قليل.

‏وجدير بالذكر إن إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة يوليو/ أبريل ‏من السنة المالية 2017/2018 سجلت زيادة بنحو ‏8.5 ‏مليار دولار وبمعدل ‏48.2%، ‏لتحقق مستوى قياسي جديد بلغ نحو ‏26.0‏ مليار دولار (مقابل نحو 17.5 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق.

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