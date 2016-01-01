المركزي: 2.3 مليار دولار ‏زيادة في تحويلات المصريين بالخارج في أبريل 2017

شهد شهر أبريل 2018 زيادة في إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 41.2% لتصل الى نحو 2.3 مليار دولار (مقابل نحو 1.7 مليار دولار خلال شهر أبريل 2017)؛ جاء ذلك فى تقرير صادر عن البنك المركزى منذ قليل.
وجدير بالذكر إن إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة يوليو/ أبريل من السنة المالية 2017/2018 سجلت زيادة بنحو 8.5 مليار دولار وبمعدل 48.2%، لتحقق مستوى قياسي جديد بلغ نحو 26.0 مليار دولار (مقابل نحو 17.5 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق.
وجدير بالذكر إن إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة يوليو/ أبريل من السنة المالية 2017/2018 سجلت زيادة بنحو 8.5 مليار دولار وبمعدل 48.2%، لتحقق مستوى قياسي جديد بلغ نحو 26.0 مليار دولار (مقابل نحو 17.5 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق.