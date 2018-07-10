ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

حكم دفع زكاة المال أو الزروع إلى قريب نزلت به كارثة

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 02:00 ص
صدى البلد
محمد شحتة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز دفع زكاة المال أو الزروع أو المواشي كلها إلى قريب نزلت به كارثة أو كان مدينًا أو كان محتاجًا لزواج أو غيره مما يعجز عن القيام بتكاليفه؟

واستشهدت الإفتاء فى ردها على السؤال، بما ورد عن سلمان بن عامر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» رواه الترمذي وحسّنه والنسائي وابن ماجه وأحمد وغيرهم، والطبراني وغيره عن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه.

وأضافت، أنه يجوز الزكاة على القريب المذكور، بل ويستحب ذلك في كل الأمور المذكورة عند كل العلماء، وفي مسألة النكاح عند الحنابلة.

ترشيحاتنا

الأنبا مرقس: منح 3 تصاريح بالزواج الثاني من مجلس الأحوال الشخصية

حظك اليوم الثلاثاء 10/7/2018 في علم الأبراج.. الحمل قادر على التعامل بحنكة

الأهلي يُعلن عن ضمّ مُدافِع مازيمبي لمدة موسمين..فيديو

عادل لبيب لـ صدى البلد: اللي عنده أدلة ضدي يقدمها للجهات المختصة.. وعيب عندي أولاد وأحفاد

مرتضى منصور يشترط التحقيق مع طارق حامد للعودة إلى النادي.. فيديو

أحمد موسى يعلق على القبض على رئيس مصلحة الجمارك

مواطن يخطف شابا بحلوان ويسمح للكلاب بالاعتداء عليه.. فيديو

أحمد موسى لرئيس مصلحة الجمارك المرتشي: عمال تدي الناس محاضرات عن محاربة الفساد

شاهد.. سيارة ريهام سعيد بعد الحادث

الزمالك يبلغ طارق حامد بخضوعه للتحقيق

شيحة: الأهلي لن يستطيع شراء أي لاعب خلال الانتقالات الحالية

تفاصيل جديدة فى مقتل بطل كمال الأجسام السوداني بقطر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليسا وانغام ونخبة من نجوم الغناء في حفل افتتاح كافية روتانا.. صور

إطلالة رومانسية لكيت ميدلتون بالأبيض مع أولادها الثلاثة.. صور

رئيسة كرواتيا تعيد مشاهد عشق الزعماء لكرة القدم بالمونديال .. صور

شرطة نسائية لتنظيم المرور في لبنان بـ الهوت شورت ..فيديو وصور

اقتصادية الوزراء تبحث التشابكات المالية وخطة طرح الشركات بالبورصة .. صور

فيديو

هشام الجخ: أنا مش زى اللى بيطلعوا برا ويهاجموا البلد.. فيديو
التفاصيل الكاملة لمقتل لاعب كمال الأجسام السوداني في قطر.. فيديو
جد طفل الشروق: حفيدي تعرف على 3 متهمين بطابور عرض النيابة
المروزية لحم الضاني على الطريقة المغربية
أحمد موسى يعلق على القبض على رئيس مصلحة الجمارك

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟